Familiares convocan a una marcha por el ingeniero asesinado en Palermo: "No nos queremos morir"

El hermano de Mariano pidió manifestarse bajo el lema "No me quiero morir, no nos queremos morir", recordando la última frase del hombre asesinado.

07 de septiembre, 2023 | 13.41

El hermano del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado en los bosques de Palermo durante la semana pasada, convocó a una concentración para reclamar justicia por el crimen que, hasta el momento, tiene un único detenido en el marco de la investigación. La manifestación se realizará este viernes, a las 20 hs, en la esquina de la Avenida del Libertador y Lafinur, donde ocurrió el asesinato del hombre de 42 años. "Quiero convocar pacíficamente a los argentinos (...), pidiendo Justicia por mi hermano y seguridad para todos", expresó Fernando, hermano de la víctima fatal y pidió: "Seamos una sola voz". En un video que circula a través de redes sociales, convocó a marchar bajo el lema "No me quiero morir, no nos queremos morir". Esas fueron las últimas palabras del ingeniero civil a los testigos que se encontraban en la heladería Cremolatti, ese mismo miércoles por la noche. El hombre solicitó ayuda a quienes se encontraban en el comercio y fue atendido por la ambulancia que intentó salvarle la vida. En declaraciones radiales, el hermano de Barbieri contó que el pasado lunes se comunicó el nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Coria y les informó sobre las detenciones de dos sospechosos. "Me dijo que hay dos personas detenidas, de las cuales una sería la que acuchilló a mi hermano. Esperemos que la jueza y el fiscal nos den ésta noticia y podamos, aunque sea, tener un poco de tranquilidad. Uno de los detenidos tiene todos los indicios de que es la persona buscada", contó. Y sostuvo: "No sé cómo hizo para caminar esos 100 o 200 metros acuchillado porque es una locura lo que caminó. Fue su fuerza de voluntad de querer vivir y por no querer morir, que fueron sus últimas palabras... Es increíble". MÁS INFO Palermo Crimen en Palermo: con 15 cámaras, capturan el recorrido del sospechoso Qué se sabe del crimen Mariano Barbieri fue asesinado de una puñalada en el pecho por una persona mientras caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes policiales, el acusado lo agredió con la intención de robarle el teléfono. El ataque, un puntazo que le atravesó el pecho y perforó una aurícula del corazón, habría sucedido cerca de las 22.45 hs del miércoles. Herido, ingresó a una heladería en busca de ayuda y minutos más tarde, falleció en el Hospital Fernández. Tenía 42 años, vivía en la localidad bonaerense de Beccar -en el partido de San Isidro- y era ingeniero civil, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "En esta publicación, hace 11 años atrás, presentaba ante la municipalidad del GCABA el primer plano que llevaba mi firma. Me había recibido en Marzo del 2011 y para fines de ese año ya tenía mi título y matrícula vigente. Hoy ya 11 años de profesión, con muchísimos más dolores de cabeza y frustraciones de las que jamás hubiera imaginado. También algunas pinceladas de regocijo y de satisfacción. Y mucho (muchísimo) aprendizaje", escribió desde sus redes sociales hace un tiempo. Los detenidos En las últimas horas cambió la situación de los apresados. El ciudadano venezolano fue liberado ya que sus ropas no coincidieron con la de los videos de las cámaras de seguridad de la zona del crimen. En tanto, Isaías José Suárez, de 29 años, es el principal sospechoso. No solo se "vanagloriaba" dentro del Barrio 31 por haberle dado un puntazo a la víctima para robarle el celular, sino que también fue reconocido por un testigo en la rueda de presos y además se confirmó que ya tenía antecedentes (14 detenciones previas) y cuatro condenas desde 2012. Todas las causas por las que estuvo preso están relacionadas a robos y hurtos, algunos a mano armada. Una de las sentencias fue dictada en marzo de 2022, cuando a Suárez le dieron siete meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de un caso de “tentativa de robo” y en el mismo fallo lo declararon “reincidente”. Por su parte, Suárez, el único detenido de la causa, quedó a disposición del fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional 36. Marcelo Munilla Lacasa; y la jueza 8 del mismo fuero, Bernan. Según fuentes judiciales, el principal sospechoso es un hombre de aproximadamente 1.70 metros de altura y en situación de calle. "Está filmado en una 'ranchada' en una plaza cercana horas antes del hecho. Coincide con la descripción que dio el testigo ocular, que también indicó el momento del ataque y su huida, que fue en dirección a la avenida Figueroa Alcorta. Su rostro está difuso ya que las cámaras que lo captan están en altura", confió a Télam un investigador. MÁS INFO Crimen en Palermo Un detenido fue reconocido en rueda de presos y otro fue liberado Al momento de ser detenido en el Barrio 31 de Retiro, Suárez presentaba dos presuntos arañazos en el cuello que ahora se investiga si fueron provocados por Barbieri en su lucha. A su vez, a este acusado se le secuestraron una gorra y una bufanda similares a las que se ve en los videos con manchas de sangre y, por último, un testigo de identidad reservada reveló que al llegar al Barrio 31, Suárez se jactó de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular. La jueza Bernan y el fiscal Munilla Lacasa indagaron ayer a Suárez, quien negó ser el autor del crimen pero luego se negó a contestar preguntas.