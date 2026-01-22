En la tarde de este jueves, un colectivo de la línea 168 con pasajeros a bordo perdió el control y chocó contra cuatro autos particulares y una motocicleta en el barrio porteño de Palermo. Según informaron las autoridades policiales a El Destape, los autos involucrados son un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150.

El hecho tuvo lugar concretamente en la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Humboldt. Dada la magnitud del impacto, testigos que presenciaron la situación llamaron a emergencias para que asistan a las personas. A los pocos minutos, llegó personal del SAME y también Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Actualmente, las víctimas del choque se encuentran internadas en el Hospital Pirovano de Coghlan y el Hospital Tornú en Villa Ortúzar. De acuerdo a los datos difundidos, en total, hay siete heridos: cinco hombres y dos mujeres.

Por otra parte, los pasajeros del colectivo fueron atendidos por los médicos del SAME en el lugar, pero no requirieron traslados a centros médicos.

Cómo fue el accidente múltiple entre un colectivo de la línea 168 y cuatro autos en Palermo

El periodista de TN, Martín González, indicó que el chofer de la línea 168 perdió el control del colectivo de manera repentina y terminó impactando de lleno contra un automóvil blanco. A raíz de ese choque, el auto fue desplazado y colisionó contra un taxi, que a su vez embistió a otros dos vehículos y a una motocicleta.

Tras el choque, en los alrededores de Córdoba al 5600, se montó un gran operativo que generó una importante congestión de tránsito.

El accidente está siendo investigado por autoridades de la Ciudad. Hasta el momento, se cree que el colectivo sufrió una lipotimia -pérdida breve y abrupta del conocimiento- y eso lo llevó a perder el control del colectivo.