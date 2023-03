El ENRE sancionará a las empresas que hicieron cortes de luz por más de 72 horas

El titular del ENRE aseguró que hay 115 mil usuarios sin luz en CABA y el conurbano y que prepara un informe técnico para que el Poder Ejecutivo analice si alguna de las empresas debe ser nacionalizada. Además, se realizarán "ruidazos" en distintos puntos de la Ciudad.

El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, aseguró este martes que el organismo "va a sancionar" a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas, que hasta la tarde de este martes afectan a más de 115.000 usuarios de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Martello también aseguró hoy podría superarse el récord histórico de consumo eléctrico que se alcanzó ayer.

"Hoy podríamos superar el récord histórico de ayer, por lo cual la situación por la tarde va a ser complicada en cuanto a la demanda. Esa demanda activa los sistemas protectores para evitar males mayores y dejan sin servicio algunas áreas. Si no cambia durante la tarde la variación térmica, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos ayer", aseguró Martello en diálogo con Télam Audiovisuales.

Según informó el ENRE, el lunes a las 15.15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW, superando por 527 MW el récord alcanzado el pasado viernes de 28.562 MW. Hoy un total de 115.403 usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continuaban sin suministro eléctrico, en otra jornada de calor sofocante con una máxima 36 grados y con alerta roja por temperaturas extremas para la región.

"Hay muchísimos reclamos que tienen que ver con días anteriores donde no se habían dado estos picos históricos y los vamos a atender. Esta situación lo que hace es agravarlos, tienen derecho a reclamar", aseguró el titular del ENRE y confirmó que el organismo "va a sancionar a las empresas" por dejar a más de 7 mil personas en el fin de semana sin luz por más de 72 horas.

Asimismo, Martello aseguró que hay un problema "crónico" en las inversiones de infraestructura y eso explica que una persona pueda estar cuatro días sin luz. "Cuando ocurren eventos de estas características quedan cortes de baja tensión por varios días, para lo cual estamos intimando a las empresas que terminado este evento climático, que pensamos para últimas horas de hoy y las primeras de mañana, rápidamente vayan a atender los temas puntuales que vayan quedando pendiente", aseveró Martello.

El funcionario explicó que el ENRE está elaborando un informe técnico para entregar al Poder Ejecutivo y a los legisladores nacionales para que se analice si alguna de las empresas deben ser nacionalizadas.

Ese trabajo durará 90 días y aseguró que esperan que desde entonces las autoridades políticas evalúen que hacer con la empresa a la que le quedan 60 años de concesión. "Estamos convencidos que el anuncio de la venta y la salida del grupo Enel, que controla la empresa Edesur, no ha sido un buen anuncio en medio del verano porque se nota el agravamiento de los problemas de gestión. Es un problema de la empresa pero que afecta a los usuarios", concluyó.

Convocan a "ruidazos" por corte de luz en CABA

Vecinos agrupados en asambleas barriales porteñas y otras asociaciones convocan hoy a "ruidazos colectivos por cortes de luz" en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de inversión en infraestructura eléctrica, protocolos de emergencia y equipamiento urgente para Hospitales y escuelas.

Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, indicó que "la situación se puso dramática ante la falta de electricidad, y en este contexto estamos impulsando, con varias asambleas, una acción simultánea colectiva en reclamo de soluciones estructurales para la ciudad de Buenos Aires".

Entre los cinco puntos solicitados se encuentran "Inversión en Infraestructura eléctrica en toda la Ciudad, porque muchos de los problemas no son por falta de energía sino por la infraestructura, los cableados, que no soportan la necesidad de consumo por el calor", indicó Baldiviezo.

Además, "también pedimos que haya una indemnización real, automática y general a las familias o no pagaremos las facturas; y urgentemente pedimos que haya protocolos de emergencia porque no hay protocolos de asistencia; no hay ningún organismo que se encargue de llevar agua, ni siquiera a las personas mayores".

"Se requiere que haya equipamiento e infraestructura urgente para garantizar el funcionamiento de escuelas y hospitales frente a la ola de calor; por eso decimos: basta de Edesur, basta de parches, basta de cortes y basta de sobreconstrucción sin que estén garantizadas las capacidades de los servicios públicos", subrayó. Por último, "pedimos una mesa de trabajo de emergencia compuesta por organismos del Estado y las concesionarias viendo cuáles son las medidas inmediatas para solucionar este tema".

Hoy para las 17, están convocando en la esquina de las calles Carlos Calvo y Lima; a las 19 en Corrientes y Billinghurst, también a las 19, en Rivadavia y José María Moreno; a las 20 en Mercedes y Nueva York, y en el mismo horario en Cuenca y Nogoyá, en el barrio de Villa del Parque.

Por otro lado, otras asambleas barriales y colectivos de vecinos están convocando para mañana a las 17 a la sede de Edesur en Floresta, en la esquina de las calles Juan bautista Alberdi y Lacarra.

Con información de Télam