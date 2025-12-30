El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos, a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), lleva adelante el plan de intervenciones 2024-2027 que contempla 25 obras y proyectos para mejorar la conectividad y la seguridad vial en las rutas, autovías y autopistas que forman parte de su concesión.

Con una inversión estimada de $348.290 millones, se ejecutarán mejoras en 956 km de trazas viales a fin de fortalecer la matriz logística del territorio bonaerense, como la consolidación de corredores viales y la mejora y modernización de la red vial existente.

“Venimos ejecutando un plan de obras muy ambicioso. La Ruta 2, por primera vez desde su construcción, será repavimentada en toda su traza. Ya el cambio es muy visible para todas y todos los usuarios”, destacó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En la misma línea, el funcionario provincial sumó: “También es notable la repavimentación de la Autopista Buenos Aires y La Plata. Además, vamos a construir un tercer carril donde ahora hay 2 y un cuarto donde ahora hay 3. En pocas semanas estamos licitando el nuevo distribuidor de City Bell y comenzaremos su construcción, un pedido muy anhelado por quienes transitan la zona”.

¿Qué obras se encuentran en ejecución en la provincia de Buenos Aires?

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos ratificó la continuidad de la obra de repavimentación de la Autovía 2 en los tramos ascendente y descendente entre Dolores y Maipú, y cuyos trabajos mejorarán la circulación en ambas calzadas y la seguridad vial para quienes viajan en ese trayecto.

En la Autopista Buenos Aires – La Plata se continúa con la ampliación de la calzada con la construcción de un cuarto carril y la mejora de la infraestructura existente entre el Acceso sudeste-Hudson.

Asimismo, se lleva adelante la intervención en la calzada ascendente de la Autopista, en el tramo que se extiende entre el inicio de la traza, en la Ciudad de Buenos Aires y Sarandí, en Avellaneda. La obra mejorará las condiciones de circulación en el principal acceso a la provincia de Buenos Aires desde la Autopista 25 de Mayo, donde se incorpora el tránsito proveniente de esta arteria, como así también del Paseo del Bajo y del bajo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es lo que nos pidió, a José Arteaga y a mí, el gobernador Axel Kicillof: una empresa saneada, ordenada y en condiciones de llevar adelante un plan de obras ambicioso que demuestre la capacidad del Estado para gerenciar una empresa de manera eficaz y transparente. Las sociedades que crecen, las que generan más riqueza y construyen ciudadanía plena, lo hacen con infraestructura y de manera equitativa”, insistió Katopodis.

Respecto a las obras finalizadas, se destaca el nuevo distribuidor para conectar la Av. 520 con la Autopista que incluyó un nuevo puente, un tercer carril sobre la traza principal, los ramales de ingreso y egreso, la nueva traza de conexión urbana con la avenida y las obras hidráulicas complementarias con un nuevo reservorio que beneficia a las y los habitantes del barrio “El Mercadito”.

También, se concluyó con la repavimentación, bacheo y demarcación en el Ramal Gutiérrez, en toda su calzada, desde la Rotonda de Gutiérrez (Alpargatas) hasta el distribuidor de Hudson (8,1 km), donde se da la vinculación con la traza troncal de la Autopista.

En tanto, en la Ruta Provincial 63 se realizaron trabajos sobre 19 km de la traza ascendente y sobre 11,5 de la traza descendente de la RP 63, que une la Autovía 2 con la RP 11, en sentido a la Costa Atlántica.

Las obras próximas iniciará la provincia de Buenos Aires

En la actualidad se encuentra en licitación la construcción del nuevo distribuidor y un ramal de 2,1 km de extensión (con 300 m de puentes) que conectará con el Camino Centenario, una obra que sumará un acceso clave para la zona norte del partido de La Plata y reducirá significativamente los tiempos de viaje para los usuarios de la región; y las obras en la calzada descendente entre el Acceso Sudeste-CABA.

Además, se está licitando la etapa 2 de la repavimentación de la Autovía 2 entre Coronel Vidal y Maipú que optimizarán las condiciones de transitabilidad en ambas calzadas de este tramo, brindando mayor seguridad vial para las y los usuarios; y se estima licitar el tramo tres entre Coronel Vidal y Mar del Plata para completar, por primera vez, la puesta en valor de toda la Autovía 2, desde su inicio hasta su finalización en esta ciudad, beneficiando a los miles de vehículos que circulan diariamente por esta importante vía bonaerense.

En la Autopista Buenos Aires – La Plata se proyecta la construcción del tercer y cuarto carril para ampliar las calzadas que mejorarán los tiempos de viaje y la seguridad vial de quienes se dirigen desde CABA, Avellaneda, Quilmes y Berazategui hacia la capital de la Provincia y quienes hacen el camino inverso.

En cuanto a los corredores de la costa atlántica, en la Ruta Provincial 11 se licitarán las obras entre Conesa y Esquina de Crotto; y en entre Mar de Ajó-Pinamar se poyecta la duplicación de calzada, que permitirá convertir y completar la autovía de los 200 km de extensión de esta ruta hacia la Costa Atlántica; también la repavimentación bacheo y demarcación de la Ruta Provincial 63 entre Esquina de Crotto y Dolores.

Asimismo, en la Ruta Provincial 74 se llevarán adelante intervenciones en el Peaje de Gral. Madariaga y entre Pinamar y Gral. Madariaga para beneficiar la circulación, señalización y seguridad vial de este trayecto que, en temporada alta, es utilizado por quienes van y regresan de vacaciones de Pinamar, Villa Gesell y balnearios aledaños.

Por último, se avanzará en la licitación para la puesta en valor del Parque Lumínico de la Ruta Provincial 6 que consiste en la renovación integral de todo el sistema con el reemplazo de 2.810 luminarias, la reposición de columnas y la actualización de tableros a lo largo de toda la traza (178 km); y la puesta en valor del Distribuidor Diagonal 74 en La Plata.

AUBASA es una empresa de capitales públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que se ocupa de mejorar la conectividad y la movilidad y de incrementar las condiciones de seguridad vial en las trazas que forman parte de su concesión.