Es una de las rutas claves de Argentina: destruida y abandonada por el Gobierno de Milei

El usuario de Instagram Juan Cruz Femenia (@juanchi.femenia) denunció las condiciones extremas de transitabilidad que presenta una de las rutas nacionales más importantes de La Pampa: la RN 151.

El corredor estratégico para el petróleo, el turismo y la producción muestra kilómetros de abandono, específicamente en el tramo que une las localidades de La Pampa de Algarrobo del Águila y 25 de Mayo.

“Son 70 kilómetros de pozos que no se puede ni andar”, relató @juanchi.femenia. En el video se observan baches profundos que obligan a circular a 5 o 10 kilómetros por hora, generando maniobras bruscas, frenadas constantes y un escenario de alto riesgo para la seguridad vial. “Hacia donde se mire hay pozos. Los baches son mortales”, agregó.

El influencer de viajes apuntó también contra la ausencia sostenida del mantenimiento en una ruta estratégica del sur argentino. “Hace más de 10 años que viajo al sur y está igual. Es una falta de respeto al ciudadano”, expresó con indignación.

¿Qué pasó con las obras en la Ruta Nacional 151?

La Ruta Nacional 151 es clave para la conectividad del sur argentino. Nace en la rotonda de Cipolletti, en Río Negro, y se extiende por 315 kilómetros hasta las cercanías de Santa Isabel, en La Pampa. Sin embargo, el tramo más comprometido se concentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila, donde cerca de 100 kilómetros (casi el 30% del total) presentan un deterioro severo.

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri destinó $683 millones para repavimentar los 315 kilómetros, desde el ingreso a Cipolletti hasta el corazón de La Pampa donde empalma con la ruta nacional 143. Sin embargo, según informó Vialidad Nacional a Río Negro ese año, solo se ejecutó el 12%.

La devaluación de abril de 2018 disparó los costos y la adjudicataria solicitó un reajuste que nunca se concretó. En 2019 quedó fuera del presupuesto. En octubre del año pasado, desde el distrito de Río Negro del organismo nacional enviaron el contrato para la obra en uno de los tramos más deteriorados.

Trabajadores viales advierten que casi el 70% de las rutas nacionales está en pésimo estado

Un relevamiento técnico presentado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) alertó que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, afectando directamente la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

El documento, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial", denunció que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad: las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes.

La lista de Rutas Nacionales en riesgo por pésimo estado

Región Litoral

Ruta Nacional 121 (Corrientes): Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una "falla estructural completa" con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total.

Conecta con el Puente Santo Tomé-São Borja. Sufre una "falla estructural completa" con ahuellamiento severo; no admite más bacheo, necesita reconstrucción total. Ruta Nacional 119 (Corrientes): Es un "punto rojo" de seguridad vial, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con "piel de cocodrilo" y bordes rotos.

Es un "punto rojo" de seguridad vial, especialmente cerca de Curuzú Cuatiá, debido a la mezcla de camiones y turistas en una calzada con "piel de cocodrilo" y bordes rotos. Ruta Nacional 120 (Corrientes): Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables.

Une Ituzaingó y Virasoro. El tránsito de industrias forestales destruyó la calzada, dejándola con tramos intransitables. Ruta Nacional A015 y 136 (Entre Ríos): Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos. Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores turísticos y de exportación claves.

Son los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos. Presentan descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores turísticos y de exportación claves. Ruta Nacional 14 Del Mercosur.

Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): Atraviesa la zona portuaria con un deterioro crónico que el bacheo recurrente no logra solucionar.

Región Centro y Sur

Ruta Nacional 33 (Buenos Aires - Santa Fe): Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es "jugar a la ruleta rusa". Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha.

Es calificada como uno de los casos más críticos, donde transitar es "jugar a la ruleta rusa". Conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, pero presenta fallas estructurales donde la base del asfalto ha cedido. Los parches actuales duran menos de seis meses por el tránsito pesado de la cosecha. Ruta Nacional 151 (Río Negro - La Pampa): Vital para Vaca Muerta, su estado es de "abandono total" con baches tipo "cráter" que obligan a circular por la banquina. El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros.

Vital para Vaca Muerta, su estado es de "abandono total" con baches tipo "cráter" que obligan a circular por la banquina. El diagnóstico técnico indica que el bacheo ya no sirve y requiere una reconstrucción total para soportar los equipos petroleros. Ruta Nacional 35 y Corredores Patagónicos: Se reportan tramos con superficie totalmente desgranada y pérdida de áridos.

Buenos Aires: obras paralizadas y "peaje hacia la muerte"

Ruta Nacional 5: Denominada por los usuarios como el "peaje hacia la muerte" debido al aumento de tarifas sin mejoras. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente.

Denominada por los usuarios como el "peaje hacia la muerte" debido al aumento de tarifas sin mejoras. La obra de la variante Suipacha avanza a ritmo lento o nulo, generando congestión y accidentes en un tramo con capacidad insuficiente. Ruta Nacional 3: Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte - Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales.

Las obras están paralizadas, especialmente en el tramo San Miguel del Monte - Gorchs. Es el acceso de la producción cerealera al puerto de Bahía Blanca y registra alta siniestralidad por choques frontales. Ruta Nacional 7: Aunque hay tramos de autopista, la variante Chacabuco está paralizada desde 2025, obligando al tránsito a cruzar zonas urbanas o desvíos peligrosos. Se reportan baches profundos en colectoras y falta de iluminación.

El Noroeste: obras abandonadas