Kreplak: "La situación de riesgo por Covid se va a sostener"

El ministro bonaerense advirtió que es un “momento clave” y señaló la importancia de cuidarse debido a la nueva ola de Covid.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló en una entrevista que este "es un momento clave” y precisó que “hay que cuidarse un poco más porque hay una ola importante”. En esa línea, indicó que dado el comienzo de las bajas temperaturas y la llegada el invierno que marcan una “situación de riesgo” es necesario reforzar las medidas que previenen de los contagios de Covid como el uso del barbijo, la ventilación en lugares cerrados y la vacunación.

El ministro, además, informó que a partir de este sábado la cuarta dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus será de aplicación libre en el territorio bonaerense para personas mayores de 18 años. "Nosotros veníamos con vacuna libre para mayores de 50 años, que es la población de más riesgo", en tanto indicó que además es la franja etaria que recibió la dosis entre diciembre y enero, "por lo que la gran carga de los que ya pasaron cuatro meses están en ese grupo".

Asimismo, Kreplak sostuvo: "Esperamos seguir como hasta ahora, donde casi triplicamos el ritmo de vacunación respecto al momento donde estaba yendo muy poca gente". Aun así, marcó que aún falta un porcentaje bastante importante de personas que reciba la tercera dosis que "se olvidaron" y apuntó a la franja etaria entre los 30 y 40 años, y quienes ahora que se observa un incremento de los casos "decidieron que es el momento".

Al ser consultado en Radio 10 sobre los vacunatorios, el funcionario explicó que se readecuaron, ya que oportunamente se habían utilizado lugares con mucha actividad social, como centros deportivos y clubes, en función de que recuperaron sus actividades. En el portal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se puede acceder a la información para saber dónde se encuentran en todos los distritos. En la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Avenida Callao 237, en pleno centro porteño, funciona no en donde se puede acudir sin la necesidad de sacar turno.

Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, en la última semana se confirmaron 33.989 nuevos casos y hubo 47 fallecidos, lo que representa un aumento del 92,61% en las notificaciones respecto al domingo anterior (17.646), tal señala Télam. Aunque Kreplak remarcó que estamos “ante una ola muy grande, no han aumentado las internaciones por Covid-19".

Las autoridades sanitarias indicaron que la sospecha de Covid es ante la presencia más de dos de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, rinitis o congestión nasal. También se puede tener otros síntomas específicos como pérdida de olfato o gusto, en cuyo caso con este único síntoma ya se puede sospechar.

En cualquiera de esos casos, es necesario testearse si se tiene más de 50 años o se presentan condiciones de riesgo como diabetes tipo 1 ó 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente); obesidad de grado 2 o 3; enfermedad cardiovascular, renal, respiratoria o hepática crónica, personas que viven con VIH, en lista de trasplantes, enfermedades autoinmunes y residentes de hogares, entre otros.



También si se convive con personas que presentan esas condiciones, se trabaja en una residencia para personas mayores u otra institución de larga estadía o servicio de salud. En caso de no pertenecer a ninguno de los grupos anteriores no es necesario testearse, pero mientras duran los síntomas es importante permanecer en el domicilio y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales ni a lugares públicos.

Con información de Télam.