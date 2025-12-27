María Soledad Constancia Marty tiene 37 años y se encuentra desaparecida desde el 24 de diciembre pasado, según denunciaron sus familiares. La mujer fue vista por última vez en la calle Yapu Mza en el barrio Valentina Norte Rural, ubicado en la provincia de Neuquén, saliendo de su domicilio.

Al poco tiempo de no saber nada de ella, su familia hizo la denuncia en Nochebuena y desde entonces, María es intensamente buscada por la policía local. Bajo la carátula de "averiguación de paradero", efectivos de la zona montaron un gran operativo para encontrar a María realizando diversos rastrillajes en el lugar.

Participa personal de la Oficina de Violencia y Desaparición de Personas y la unidad policial BAP – DCAeYM.

A pesar de que, hasta el momento, no hay noticias sobre dónde fue o dónde se encuentra, los agentes lanzaron una alerta con datos de la mujer para que, si alguien logra ubicarla, dé rápido aviso a la policía.

Qué se sabe de María Soledad

María Soledad mide aproximadamente 1,65 de altura, tiene el cabello oscuro y largo y ojos marrones. Además, detallaron que su contextura física es delgada. Como nadie se encontraba con ella en su domicilio, no se sabe tampoco qué vestimenta llevaba al momento de desaparecer.

Otro dato es que se desconoce la hora exacta en la que se habría ido de su casa. Por esta razón, las autoridades no pueden determinar cuánto tiempo lleva desaparecida.

La policía ingresó en su domicilio y no encontró su celular, por lo que suponen que la mujer se llevó el dispositivo móvil. Sin embargo, aún no está claro si el teléfono está activo o no.

Por otro lado, desde el Juzgado y la Policía de la provincia solicitaron a los habitantes de la ciudad que se acerquen a la comisaría si tienen algún tipo de información o que, en su defecto, llamen al 2994 56-9787.