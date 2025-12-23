En la tarde de este martes un sorpresivo y violento temporal azotó a la Ciudad de Buenos Aires. La situación derivó en una paralización total de la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery, complicando los vuelos de cientos de pasajeros que se disponían a viajar en la previa de Nochebuena y Navidad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, con cancelaciones y reprogramaciones constantes, la terminal aérea vive momentos de máxima tensión a pocas horas de la Nochebuena. De esta manera, lo que comenzó como una jornada de intenso movimiento por los viajes de las Fiestas terminó en una pesadilla para miles de pasajeros, justo tras la suspensión del paro de controladores aéreos.

La intensidad de la lluvia, acompañada de actividad eléctrica, activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista. Esta situación afectó tanto a las partidas hacia el interior del país como a los arribos programados para la tarde de este martes.

La visibilidad se redujo a pocos metros en la zona de la Costanera, obligando a los pilotos a mantener las aeronaves en posiciones de espera o desviarlas a aeropuertos alternativos como Ezeiza, que también opera con demoras.

Qué hacer si suspenden mi vuelo

En la web Flightradar24 se puede seguir el estado del vuelo. Ante la incertidumbre climática, las autoridades aeroportuarias y las empresas (Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart) sugirieron:

Consultar vía web: no dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina.

no dirigirse al aeropuerto sin antes chequear el estado del vuelo en la página oficial de la compañía o de Aeropuertos Argentina. Paciencia en la reprogramación: dado que los vuelos de estas fechas suelen estar al 100% de ocupación, la reubicación de los pasajeros afectados podría demorar más de lo habitual.

Los vuelos demorados

El usuario de X (ex Twitter) SpottersArg informó que en los últimos minutos aterrizó en Aeroparque el Airbus A321neo de JetSMART en medio de la tormenta. Mientras que el resto de los aviones realiza espera sobre el Río de La Plata.