Hervir peceto para el vitel toné: cuánto tiempo lleva y el paso a paso

El vitel toné puede convertir tu mesa navideña en un verdadero festín.

No hay mesa navideña en Argentina que no reserve un lugar especial para el vitel toné, ese plato tradicional que conquista paladares con su equilibrio perfecto entre sabores y texturas. Esta delicia, cuyo origen se remonta a la cocina italiana, fue adoptada como un clásico infaltable en las celebraciones familiares de fin de año. Prepararlo correctamente no solo es un desafío culinario, sino también un arte que combina paciencia, técnica y creatividad.

Ingredientes para preparar el vitel toné

Un peceto de ternera de medio kilo.

Dos zanahorias.

Dos cebollas.

Una rama de apio.

Dos hojas de laurel.

Dos filets de anchoa en aceite.

Una lata de atún al natural.

Una taza de mayonesa.

Una cuchara de jugo de limón.

Cinco cucharadas de crema de leche (100 cc.).

Pimienta blanca y negra.

Opcional: Alcaparras (50 gramos).

¿Cómo preparar el vitel toné? Tiempo de preparación del peceto y la salsa: consejos para tener en cuenta

Uno de los pilares fundamentales de este plato es el tratamiento del peceto. La clave está en hervirlo a fuego lento en un caldo lleno de sabor. Para lograrlo, se limpia bien la pieza de carne, al eliminar toda la grasa visible. Luego, se cocina junto con zanahorias en rodajas, cebollas cortadas en cuartos, una rama de apio, granos de pimienta negra y hojas de laurel. Es importante cubrir los ingredientes con agua fría y cocinar durante dos horas a fuego bajo, con la olla semitapada. Este método asegura que la carne quede tierna y sabrosa.

Mientras el peceto se enfría en su propio caldo, se puede trabajar en la preparación de la estrella del plato: la salsa. Mezclar anchoas, atún, mayonesa y jugo de limón es el primer paso para lograr una base cremosa y con carácter. La clave está en procesar estos ingredientes con cuidado, lo que evita que queden espinas o trozos grandes que puedan alterar la textura. Después, se incorpora crema de leche y un toque de pimienta blanca, lo que logra una mezcla homogénea y suave, lista para realzar las rodajas de carne.

Peceto para vitel toné.

El armado no solo tiene que ver con el sabor, sino también con la presentación. Las rodajas finas de peceto se bañan generosamente con la salsa y se decoran con alcaparras, pepinillos o huevo duro picado. Este detalle no solo aporta una explosión de colores y sabores, sino que convierte al plato en el centro de atención de cualquier mesa festiva.

Un detalle crucial es el tiempo de reposo. Dejar el vitel toné en la heladera durante al menos 24 horas antes de servirlo permite que los sabores se integren a la perfección. Este paso, aunque a menudo pasado por alto, es esencial para que el plato alcance su máxima expresión.

Vitel toné en el horno: cómo prepararlo

Para aquellos que buscan un giro diferente, cocinar el peceto al horno es una alternativa interesante. Antes de envolverlo en papel aluminio, se sazona con una mezcla de especias como pimienta negra, orégano, tomillo y laurel triturado. Luego, se hornea a fuego bajo (160°) durante una hora y media. Esta técnica le otorga a la carne un toque dorado único y una textura ligeramente distinta, ideal para sorprender a los comensales más exigentes.