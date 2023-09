Es oficial: el comunicado de la NASA que confirma lo que muchos esperaban

Semanas atrás, el administrador de la agencia había adelantado que se publicaría un informe. El anuncio lo había hecho en la Argentina, tras reunirse con Alberto Fernández.

La NASA anunció que el jueves brindará una conferencia de prensa para dar detalles sobre el informe que realizaron sobre vida extraterrestre, tal como había anunciado el administrador de la agencia, Bill Nelson, durante su viaje a la Argentina semanas atrás. La conferencia será a las 10 de la mañana del este de Estados Unidos, 11 en la Argentina.

El mensaje se dará en la sede de la NASA, en Washington, "para discutir los hallazgos de un equipo de estudio independiente de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) que encargó en 2022", indicaron desde la agencia con un comunicado. La conferencia la encabezarán el director, Bill Nelson; el administrador asociado, Nicola Fox; el administrador adjunto de investigación, Dan Evans, y el presidente de la Fundación Simons y presidente del equipo de estudio independiente de la UAP de la NASA, David Spergel.

30 minutos antes de la conferencia de prensa, el equipo que realizó el estudio publicará el informe. El objetivo del documento, sostuvieron, "es informar a la NASA sobre qué posibles datos podrían recopilarse en el futuro para arrojar luz sobre la naturaleza y el origen de las UAP. El informe no es una revisión o evaluación de observaciones anteriores no identificables".

"La NASA define la UAP como observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aviones o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica", explicaron desde la NASA, y agregaron: "Actualmente existe un número limitado de observaciones de alta calidad de UAP, lo que hace imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza".

Qué había dicho Bill Nelson en la Argentina

En julio pasado, Bill Nelson se había referido al testimonio de un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos que había afirmado que encontró naves "no humanas" estrelladas y "restos biológicos no humanos". En aquel momento, el administrador de la NASA declaró, en una conferencia que brindó en Casa Rosada junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández: "Esperen hasta el mes que viene y ahí va a estar la respuesta".

El mayor retirado David Grusch había revelado que el gobierno estadounidense encontró naves "no humanas" y que, al tener posesión de ellas, hallaron también restos biológicos dentro de ellas, puntualmente de una. Ante la pregunta de la congresista Nancy Mace sobre si los restos biológicos eran humanos o no humanos, Grusch dijo de forma contundente: "No humanos, y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa".

Lógicamente, Nelson fue consultado por las declaraciones del ex oficial de inteligencia estadounidense. "Yo decidí, como administrador de la NASA, ante todas las sospechas que hay con el tema de los extraterrestres, que designaría un comité integrado por científicos muy distinguidos. Ese comité se encuentra deliberando actualmente y va a dar a conocer su informe de manera pública el mes que viene", reveló. Un mes y medio después de esas declaraciones, la NASA brindará la conferencia de prensa.