¡Que sea rock! Conocé la historia del rock and roll

El rock and roll es, sin duda, uno de los géneros que más ha revolucionado la música a partir de la segunda mitad del siglo XX. En plena vigencia en la actualidad, fue la vertiente cultural que permitió a la juventud no solo bailar y divertirse. Sino también expresarse e identificarse con distintos mensajes y luchas.

La historia del rock ha atravesado distintas etapas, de las cuales fueron parte infinidad de artistas, bandas y movimientos. Desde los orígenes del R&B y el blues, hasta llegar al heavy metal o el rock industrial. Cada una de los ritmos relacionados ha ayudado a construir la escena del rock.

En este completo artículo vamos a contarte sobre los inicios y la historia del rock internacional. Vas a conocer a las vertientes que llevaron a formar al rock and roll, como a todos los subgéneros que aparecieron con los años. Seguí leyendo para conocer más sobre este apasionante tema. ¡Es menester que sea rock!

Antecedentes: Rhythm and Blues

El rock and roll tiene sus orígenes entre los años 1920 y 1940. Aunque pueden percibirse elementos propios del género en producciones de rhythm and blues que son anteriores a los años 1920.

Rhythm and Blues (R&B) era un término nuevo para fines de los 40. Pero era una denominación demasiado ambigua, porque incluía todas las formas de música negra, a excepción del jazz y el gospel. El R&B tomaba las armonías del blues, el uso de la guitarra eléctrica y la armonización vocal del Gospel, más el uso del piano.

El término rock and roll comienza a usarse para aminorar musicalmente al rhythm and blues. Este hacía patentes de forma constante las luchas raciales para la época.

Ambos géneros musicales representaban lo mismo. Pero se buscó marcar una diferencia entre los dos para dar lugar a los cantantes blancos y a la música que no abordara el conflicto racial.

Influencias principales: Blues, Gospel y Folk

El nacimiento del rock es el resultado de la combinación de diversos géneros musicales a lo largo de varias décadas. Esta aparición se da principalmente en EUA y Reino Unido.

En los orígenes del rock había una combinación de influencias, como el blues, boogie woogie, jazz y rhythm. El género además recibió influjo de géneros tradicionales como el Hillbilly, la música gospel, la música folk de Irlanda y la música country.

Todos esas influencias eran música de las minorías. Principalmente de los negros oprimidos y esclavizados, y de la población rural blanca e inmigrantes irlandeses.

El blues surge como la respuesta de los negros segregados y oprimidos por su color, pese a que la esclavitud fue abolida casi 60 años antes. Es un canto para reflejar su dolor y el de su gente, ante las precarias condiciones en que vivían.

Cabe remarcar que tanto Estados Unidos como el Reino Unido habían participado en ambas Guerras Mundiales. Su población estaba harta de la guerra, de las muertes de sus familiares jóvenes, la pobreza y la escasez.

El pueblo, y sobre todo la juventud, necesitaba algo que los sacara de su sombría realidad. Algo que les permitiera ser felices aunque sea cantando. Ese fue el caldo de cultivo para la aparición del rock.

¿De dónde viene el término rock and roll?

Ya en la década de 1940, el término rock and roll era usado por el periodista Mauri Orodenker en sus columnas sobre discos. En una edición de Billboard de 1942, describió la voz de Rosetta Tharpe como "un canto espiritual de rock and roll".

Esta música era nueva y revolucionaria. Por eso necesitaba un nuevo nombre. Fue así que el DJ y presentador Alan Freed comienza a llamarla rock and roll. Esto ocurrió en 1951 y muchos DJ's adoptaron de inmediato el término. Esto también sirvió para comercializar la música a una audiencia más amplia.

Sin embargo, la expresión original se remonta al siglo XVII. Inicialmente rock and roll consistía en la descripción que los marineros hacían del movimiento de un barco en el océano. El “rocking” era el movimiento hacia adelante y hacia atrás, como lo hace una mecedora. El “rolling” era el movimiento de lado a lado.

Un doble significado surgió en 1947 gracias a la canción Good Rocking Tonight, del cantante Roy Brown. Allí, la palabra rocking aparentemente era sobre bailar, aunque se trataba de una sutil alusión al sexo.

Elvis Presley hace la versión definitiva de esta canción en 1954. El término rocking adquirió un nuevo sentido: el sexo. Con el tiempo este concepto adquirió, además de sus connotaciones sexuales, un significado religioso en el contexto de las canciones espirituales de los negros.

Hoy suele usarse mucho más su abreviatura rock. Aunque esta hace referencia más bien al estilo contemporáneo del género surgido en la primera mitad del siglo XX.

Década de los 50

Los años 50 marcaron el inicio del rock and roll como un nuevo género. Una de las primeras canciones que catapultaron a varios artistas fue Good Rockin’ Tonight, de Roy Brown. Esta fue versionada por músicos como Wynonie Harris y Ricky Nelson, además de darle gran popularidad a Elvis Presley.

En esa década, las baladas de rock románticas hicieron furor de la mano de jóvenes bandas. Estos grupos también tuvieron mucho éxito en las pistas de baile por hacer música rápida y bailable. Los adolescentes empezaron a crear bailes más exóticos y atrevidos que los que ya tenía el swing.

En esos años saltó a escena Chuck Berry. Él es considerado por muchos como el padre del rock and roll o el Rey del rock and roll. Pronto sobresalió por su gran presencia y carisma en los escenarios. Hacía enérgicas interpretaciones vocales y el aclamado paso del pato.

El primer éxito del rock and roll fue “Rock around the clock” de Bill Haley y sus cometas, allá por el año 1955. Luego destacó “Tutti frutti” de Little Richard. Pero la consolidación del nuevo estilo musical se da con la entrada en escena de Elvis Presley. Este llegó de la mano del productor Sam Phillips.

Elvis sorprendió a todo el mundo por su maravillosa voz y su inigualable forma de bailar en los escenarios. Sus presentaciones enloquecían al público. Su talento fue aprovechado como una forma de hacer rock and roll de blancos con voz de negros.

En 1956, Elvis Presley presentó su sencillo Heartbreak Hotel, el cual se convirtió en su primer número uno. Hizo también sus exitosas versiones de Blue Suede Shoes y Jailhouse Rock. Elvis es considerado uno de los fundadores del rockabilly, gracias a su explosiva mezcla de R&B con la música country y hillbilly.

Década de los 60

A partir de los años 60 comienza una etapa en la historia del rock. Esta se caracteriza por un mejor trabajo en la sonoridad y las armonías vocales. Un ejemplo de esto son las canciones de The Beach Boys, como las contenidas en su álbum “Pet sounds”, de 1966.

El rock va dejando de ser el ritmo que representaba a los jóvenes rebeldes en los 50. En su lugar, se transforma a un género que marcaría un hito. El rock pone música e identifica a la revolución cultural de la generación joven en los 60.

En esos años nacen nuevos estilos o subgéneros. Entre estos encontramos al rockabilly o el hard rock, punk, el rock de garage, rock progresivo, glam rock y el metal.

Si bien el rock and roll nació y se popularizó mediante los artistas norteamericanos, el movimiento del rock tuvo gran éxito en países como el Reino Unido. Así aparecieron bandas que marcaron para siempre al rock.

Los ídolos de los 50 habían muerto imprevistamente, o se habían alejado de la música. Los años 60 estaban ansiosos por encontrar alguien que abordara las inquietudes de la juventud. En este contexto nacieron grupos de rock como:

The Beatles

The Rolling Stones

The Who

The Animals

The Kinks

Cream

Estas bandas reinventaron los sonidos que sus integrantes habían escuchado en su infancia. Así crearon una música poderosa y nueva, que se llevó todo por delante. Las bandas británicas conquistaron al público estadounidense, que en ese momento no veía más allá de sus fronteras en el ámbito músical.

Década de los 70

Los años 70 marcan la aparición de varias superbandas. Entre ellas podemos mencionar a Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin. Estos grupos empiezan a combinar elementos de otros géneros musicales. Así sientan las bases de lo que sería el heavy metal, que logró su máxima popularidad en la década de los ochenta.

Otro hito de la década fue la gira American Tour 1972 de los Rolling Stones. En ese momento se populariza la frase "Sexo, drogas y rock and roll". Queen salta a la fama con su particular mezcla de hard rock, heavy metal, rock progresivo, glam rock y ópera rock.

Durante la década del 70, Elvis Presley realiza el primer concierto televisado vía satélite a nivel mundial. Este evento fue conocido como Aloha from Hawaii.

En 1974 surge el punk rock con uno de los pioneros del género, la histórica banda Ramones. La gran explosión inglesa del punk se da con la aparición de Misfits, Patti Smith, The Dictators e Iggy Pop.

Poco tiempo después, como reacción a los excesos del punk y una vuelta a lo básico, se unirían otras bandas al nuevo género reivindicativo. Desde el Reino Unido llegan bandas como Sex Pistols, The Clash, The Damned, Buzzcocks y The Slits.

El rock progresivo y el jazz rock aparecen y tienen su época dorada gracias a bandas como Jethro Tull, Pink Floyd, Genesis -en la etapa Peter Gabriel-, Yes y King Crimson. Pink Floyd lanza por ese entonces The Dark Side of the Moon. Este se convertiría en el disco más exitoso del género.

Con el correr de la década también se revoluciona la escena con la aparición del glam rock. Este nace de la mano de artistas como Elton John, Queen, David Bowie, Roxy Music y Alice Cooper. A ellos se sumaron luego Lou Reed y The Stooges. En esos años también nace la banda Kiss, innovadora por su característico maquillaje.

Desde Jamaica, el reggae consigue popularidad en todo el planeta gracias a Bob Marley y otros músicos como Peter Tosh y Jimmy Cliff. El dub, otro ritmo jamaiquino, se populariza por esos años de la mano de Lee «Scratch» Perry.

Década de los 80

El rock neoprogresivo es un género musical que deriva del rock progresivo y alcanzó su auge en los años 80. Se distingue por composiciones con letras oscuras y una cuidada teatralidad en el escenario. Marillion es tal vez la banda más importante del género.

Durante estos años, el pop rock sigue sonando en las radios, siguiendo la influencia de la new wave. Se destacan exponentes como Duran Duran, INXS, Billy Idol, Bryan Adams y Dire Straits.

En la década de los 80 surge también el rock melódico o soft rock. Se caracteriza por sus potentes solos de guitarra y las melodías a cargo de los teclados. Este estilo está representado por bandas como Foreigner, Journey, Toto y Boston.

Si vamos al campo del rock más comercial, las estrellas que cosecharon más éxitos son Michael Jackson, Madonna y Prince. El rock estadounidense vive un nuevo despertar con Tom Petty y Bruce Springsteen, este último apodado como The Boss (el Jefe).

El hard rock de los años 1980 vive su máximo esplendor con bandas como Bon Jovi, Europe, Cinderella, Kiss y Mötley Crüe. Las discográficas independientes surgidas a partir del punk hacen posible el nacimiento del indie y el indie pop. En este estilo destacan grupos como The Smiths, Orange Juice o The Go-Betweens.

Otra de las novedades de esos años es la aparición del rock cristiano. Este estilo es tocado por bandas cuyos miembros son cristianos, y sus letras suelen tocar temas religiosos, explícitamente o no.

En 1980, la banda irlandesa U2 publicó su primer disco, llamado Boy. Al poco tiempo surge el rap metal, un estilo alternativo cuyos pioneros fueron Beastie Boys y Run-D.M.C.

La década de 1980 marca también la aparición en escena del thrash metal. Este género gana popularidad gracias a bandas como Megadeth, Venom, Metallica, Slayer, Anthrax, Sepultura y Pantera. En esos años, heavy metal adquiere mayor velocidad.

Uno de los hitos de la historia del rock internacional se da 1987, cuando Guns N' Roses lanza el disco Appetite for Destruction. En ese trabajo redefinen el hard rock usando elementos del heavy metal.

Década de los 90

A lo largo de los años 1990 se produce una segunda oleada de black metal, nada exenta de polémica. En este periodo el desarrollo del black metal se hizo más evidente. Aunque el origen del género se sitúa a principios y mediados de los años 80.

El death metal se divide en diversas ramas. Por un lado tenemos un estilo más bruto y contundente en grupos como Cannibal Corpse o Dying Fetus. Mientras que aparece otra vertiente más melódica con Dark Tranquillity, In Flames y At The Gates.

Los 90 también es la época dorada del rock de fusión. Géneros como el rock, el punk y el metal se fusionan con el rap y el funk. Asimismo suman características del rock progresivo. En este estilo encontramos a bandas como Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Living Colour, Incubus, Primus y Rage Against the Machine.

El rock alternativo y el grunge hacen su revolución impulsados por el éxito de Smells Like Teen Spirit, del álbum Nevermind, de Nirvana. Seattle se vuelve el centro neurálgico del rock internacional. Además de Nirvana aparecen Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Soundgarden y Alice In Chains.

Al impacto del grunge se suma el auge del rock y el metal industrial. Este boom cuenta con bandas como Nine Inch Nails, Ministry, Marilyn Manson y Rammstein.

El britpop surge en el Reino Unido a mediados de los años 90. Es la reacción a la popularidad creciente del grunge que invadía las radios locales. Este estilo es representado en sus inicios por grupos como Oasis, Placebo, Blur, Pulp, Radiohead y The Verve.

Justamente Oasis lanza por esos años su segundo disco: (What's the Story) Morning Glory? Este vendió más de 22 millones de discos en todo el mundo y dio inicio a la Oasismania. El grupo se volvió muy popular. Llegó a brindar dos mega conciertos en Knebworth Park para 125.000 personas cada uno, lo que era un récord en su país.

Otro hito a destacar es la aparición del pop punk, con bandas como Green Day, The Offspring, Blink-182 y NOFX. Estos se encargan de llevar el punk a un sitio menos rupturista y contracultural que el punk original, además de musicalmente más limpio y melódico.

Los años 1990 comprenden también el triunfo de diversos solistas con propuestas arriesgadas, marcadamente personales e iconoclastas. En esta corriente podemos mencionar a referentes como como Jeff Buckley, Björk o Tori Amos. Johnny Cash renace de sus cenizas y produce sus últimos discos para American Recordings.

De la mezcla de funk, grunge y hip hop nace, a mediados de la década, el nu metal. Este estilo es muy popular hasta mitad de la siguiente década, gracias a bandas como Korn y Deftones. Pero la máxima popularidad se da cuando aparecen bandas como Limp Bizkit o Linkin Park.

Nuevo milenio

Después de las fusiones entre géneros surgidas en la década de 1990, el rock vuelve a su concepto más básico con el nuevo milenio. En parte con el auge del garage rock y su enfoque alternativo. Podemos mencionar a grupos como The Strokes, The Black Keys, Yeah Yeah Yeahs o The White Stripes.

Los años 2000 también son testigos de la nueva ola del post-grunge. Esta llegó de la mano de bandas como Audioslave, Three Days Grace, 12 Stones y Taproot. En 2001 es lanzado el segundo disco de System of a Down, llamado Toxicity. Este tuvo mucho éxito en la industria musical.

En el ambiente del rock alternativo destacan Muse, The Smashing Pumpkins, Placebo, Radiohead, Keane, Coldplay, Foo Fighters, Green Day y Evanescence. Por otra parte, la banda Scissor Sisters y el solista Mika fusionan el pop rock con el funk y la música disco retro, logrando en esos años un notable éxito.

Desde el Reino Unido, la banda The Libertines reinventa el britpop, con un tinte menos comercial que Oasis o Blur. Sus letras son más autodestructivas, pero no varía mucho la fórmula de los grupos anteriores. Llegaron a ser una banda de culto.

Las bandas fundamentales de hard rock y heavy metal vuelven a su sonido clásico de los años 80. Este retorno se da luego de largas etapas de experimentación con otros sonidos típicos durante la década del 90.

Con el nuevo milenio también regresan las bandas de rock más populares del siglo xx. Aunque la mayoría lo hace como solistas o en pequeñas reuniones. El evento solidario global Live 8 marcó el último regreso de grupos como Pink Floyd.

Led Zeppelin se reúne en un show después de casi 25 años de su separación. Por su parte, Queen se une con Paul Rodgers para formar Queen + Paul Rodgers.

Roger Waters, histórico bajista de Pink Floyd, lleva a cabo el Dark Side of the Moon World Tour. Luego regresa para celebrar los 30 años de The Wall con The Wall Live. Otras bandas como Oasis y R.E.M. se separan, mientras que The Police se reúne.

Subgéneros del rock

Folk Rock

El folk rock es un género musical que conjuga aspectos de la música folk, el blues y el rock. Aunque el término suele usarse mayormente para referirse a la música de fusión surgida en los Estados Unidos y en el Reino Unido, a mediados de los años sesenta.

Esta fusión fue el resultado de la incorporación de ritmos, elementos e instrumentación del rock a la música de tradición folclórica local. El folk rock se solapa en algunos aspectos con otras fusiones de música tradicional estadounidense como, por ejemplo, el country rock o el rock sureño.

Rock psicodélico

El rock psicodélico es un estilo musical inspirado o influenciado por la cultura psicodélica. Es así que intenta potenciar y replicar las experiencias con drogas psicodélicas, en especial el LSD.

Este estilo se inspira en fuentes tales como la música folk, el free jazz y los ragas de la música india. También tiene influencias de la temprana música electrónica contemporánea.

Esta variante del rock and roll fue iniciado por músicos y bandas como The Beatles, The Byrds, The Yardbirds, Jimi Hendrix y The Beach Boys. Surge como un género a mediados de la década de 1960 y logra su apogeo entre 1966 y 1969. Su auge se da con hitos como el Verano del Amor de 1967 y el Festival de Woodstock de 1969.

Blues rock

El blues rock es un género musical que conjuga elementos del blues y del rock, con énfasis en el uso de la guitarra eléctrica. Este estilo se desarrolló en Inglaterra y en Estados Unidos a mediados de la década de 1960.

Los primeros referentes del blues rock fueron The Rolling Stones, Cream, The Beatles, The Jimi Hendrix Experience y The Doors. Estos innovaron a partir de intérpretes de blues como Elmore James, B. B. King, y Muddy Waters.

The Rolling Stones tuvieron una gran influencia en este género, pues al principio de su carrera todos sus discos eran blues rock. Eric Clapton fue otro artista que ayudó al crecimiento de este género musical.

Heavy metal

El heavy metal es llamado muchas veces simplemente metal. Este género nació a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Sus orígenes se encuentran en el blues rock, hard rock y el rock psicodélico.

Se caracteriza principalmente por sus guitarras distorsionadas y potentes, así como sus ritmos enfáticos. El bajo y la batería son más densos de lo común y la voz es mayormente aguda o gutural.

Hasta la actualidad no hay consenso sobre cuál fue la primera banda de heavy metal. Muchos le dan ese mote a Led Zeppelin​ o Deep Purple. Sin embargo, otros reservan ese lugar a Black Sabbath.

A comienzos de los ochenta aparecen los primeros subgéneros del heavy metal. En ese tiempo irrumpe en la escena el thrash metal, liderado por las bandas Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax.

Surf rock

La música surf es un estilo asociado con la cultura del surf. Tuvo mucho impacto en el Condado de Orange y otras áreas del sur de California. Fue muy popular entre 1961 y 1965, siendo luego muy influyente en la historia del rock.

Podemos encontrar dos tendencias principales. Por un lado tenemos el surf rock, que es en gran medida instrumental, con una guitarra eléctrica o un saxofón tocando la melodía principal. El principal exponente es Dick Dale and The Del-Tones.

Por otra parte encontramos el pop surf vocal. Esta variación incluye baladas y música de baile con armonías fuertes. La banda por excelencia de este subgénero es The Beach Boys.

Rock progresivo

El rock progresivo es también llamado prog rock o prog. Se trata de un género​ que se desarrolló y popularizó en el Reino Unido, a mediados y finales de los años 1960 y 70.

Nació a partir del rock psicodélico y se creó como un intento de dar mayor credibilidad artística al rock.​ Los grupos abandonaron el corto sencillo pop en pos de técnicas de instrumentación y composición asociadas con el jazz o la música clásica.

Las canciones de 3 minutos para radio fueron reemplazadas por suites musicales. Estas muchas veces tenían hasta 20, 30 o incluso 40 minutos de duración. El rock progresivo tuvo un alto nivel de popularidad de la mano de bandas como Pink Floyd, Rush, Jethro Tull, Yes, King Crimson y The Alan Parsons Project.

Rock industrial

El rock industrial es un género que surgió a finales de los años 70. Lo que lo caracteriza es la mezcla que hace de música industrial con elementos propios del rock, especialmente el electropunk y el punk.

Las primeras bandas en fusionar estos estilos fueron grupos de post-punk y noise rock. Entre estos estaban Big Black, Chrome, Foetus y Killing Joke. Muchas veces se lo confunde con el metal industrial, aunque este último es apenas una variante del rock industrial.

El rock industrial usa algunos instrumentos típicos del rock, como guitarra eléctrica, bajo y batería. A estos los combina con sintetizadores, sampler y otros instrumentos propios de la música electrónica. Además suelen utilizar sonidos de fábricas o máquinas para generar un ambiente propiamente industrial.

Glam Rock

El glam rock nace en el Reino Unido, y tiene su apogeo entre 1971 y la década de los 80. Su nombre es un apócope del término «glamour». ​Emergió cuando el rock psicodélico mutó hacia estilos que abusaban del virtuosismo, a contrapelo de la frescura del viejo rock and roll.

Por este motivo, artistas como Marc Bolan de T.Rex y David Bowie empezaron su búsqueda de esa sencillez perdida. Además de estos pioneros, otros exponentes son Elton John, Gary Glitter, Roxy Music, Queen, Kiss y Lou Reed.

Este estilo también se caracterizaba por dar la misma importancia a su música como a su estética. Frente a la imagen de macho-rock que dominaba por esos días, se rebelaron utilizando vestimenta y accesorios tradicionalmente femeninos. Los artistas de glam rock exhibían una actitud descarada y provocativa.

Punk Rock

El punk, también denominado punk rock, es un género que surgió a mediados de los años 1970. Se distingue dentro de la industria musical por su marcada actitud independiente y contracultural.

En sus comienzos, el punk era una música de composición minimalista, de estilo crudo y descuidado. Era un tipo de rock simple, con melodías agresivas de duraciones cortas. Destacaba el sonido de guitarras amplificadas y con mucha distorsión. Por lo general, tenía escasos arreglos y tempos rápidos.

Las letras del punk suelen tratar temas políticos y sociales. Su mensaje de conciencia busca denunciar por medio de la música los problemas de la sociedad de consumo.

El punk rock tuvo su explosión a finales de los años 1970, de la mano de bandas británicas como Sex Pistols y The Clash. Las primeras bandas estadounidenses de punk fueron Ramones, The Dead Boys y Blondie.

Conclusión

El rock and roll cambió la historia de la música popular, y de todo el siglo XX. Este estilo nuevo y revolucionario surgió a partir de diferentes influencias musicales y culturales. Entre sus raíces destacan el Rhythm and Blues (R&B), blues, gospel y música folk de Estados Unidos e Irlanda.

Los primeros exponentes del rock, allá por los años 50, fueron Chuck Berry, Bill Haley y Elvis Presley. Para muchos, Elvis fue el padre del rock and roll. A lo largo de los años, esta música dio origen a muchos subgéneros, como el punk, el heavy metal y el folk rock, por mencionar algunos.

Ahora que ya conocés la historia del rock, podés disfrutar de más contenido de cultura e interés general en nuestra página. Seguí leyendo El Destape.