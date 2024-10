Conmoción en la música por el accidente de dos famosas bandas de cumbia: hay 8 heridos

Así quedó una de las camionetas tras el accidente del Grupo Red y Grupo Green.

El mundo de la cumbia vivió momentos de preocupación y angustia por un reciente accidente que protagonizaron integrantes de dos conocidas bandas de ese género musical. El siniestro vial ocurrió en el norte del país, en medio de una gira de dos grupos de la movida tropical.

Se trata de los integrantes de las bandas Grupo Red y Grupo Green, que protagonizaron un accidente en el peaje Cabeza de Buey, en la Provincia de Salta. El mismo causó heridas en ocho de los integrantes de las bandas de cumbia que chocaron. Según se pudo saber, ninguno de los afectados por el siniestro vial tuvo consecuencias graves en sus organismos, a pesar de que debieron acudir a una institución médica.

Las camionetas de las bandas de cumbia de Green y Red impactaron una detrás de la otra: la combi que iba delante perdió el control y terminó en la banquina. Esa pérdida de control también significó que el vehículo que la seguía chocara con un Volkswagen Gol Trend, que circulaba en la mano de enfrente.

Las causas del accidente todavía no se conocen. El equipo del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) trabajo en el lugar, al igual que lo hizo la Policía. En tanto, se conoció que que tres de los ingresados al Hospital Joaquín Castellanos presentaron traumatismos craneales y en la cadera, y que quedaron internados en observación.

Grupo Red.

"Todos están compensados, fuera de peligro. Hay tres pacientes con traumatismos craneales y de columna, y quedaron en observación. Es un control evolutivo, ninguno está en gravedad. Lo más importante es que hemodinámicamente se mantienen estables”, señalaron en el portal norteño Qué pasa salta.

La artista puso su primer local de empanadas tucumanas en el barrio porteño de Recoleta y habló sobre la importancia de este proyecto en su vida: "Todo esto es en honor a lo que yo hago, que es música, a lo que estoy siempre agradecida y feliz de tener un clásico. Es un sueño mío que le agradezco a Dios que me de la posibilidad de poder hacerlo realidad en esta época tan difícil que vivimos todos los argentinos. Es una apuesta muy grande. Yo sacrifiqué un montón de cosas para hacer realidad este sueño. Es un gran proyecto. Es una empresa".

