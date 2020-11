La noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona conmovió al mundo entero. Miles de personas a lo largo y ancho del globo aprovecharon la ocasión para homenajear al astro e ídolo popular que se ganó el cariño de tanta gente. Mariano Sinito no fue la excepción e hizo lo propio junto a Dady Brieva en El Destape Radio. El joven fue noticia durante el 2005 cuando, con tan sólo 9 años de edad, tuvo la posibilidad de abrazar al "10" en el programa Agrandadytos.

En aquel momento, el chico era muy fanático del exfutbolista y estudiaba su historia dentro del campo de juego. Con lujo de detalles se refería a los títulos conseguidos y también a las diferentes cuestiones personales que se conocían de él. La entrada de Diego al estudio lo hizo enloquecer y Dady, divertido, le tiró: "No vas a llorar como un boludo". De todas formas, era tarde. "¡Estoy tocando el cielo! ¡Estoy al lado de Diego! ¡Qué querés!", le gritó el nene extasiado.

Ahora, con 24 años, Mariano se refirió a la fuerte pérdida y dio su opinión en relación a la noticia que se conoció esta tarde. "Creo que hoy perdimos al ídolo popular más grande que tuvo este país en la modernidad. Por no decir, en su historia. Considero que el día de hoy es un día para comprender algo, que se perdió la voz más importante de los que no tienen o de los que están desesperados porque Diego es, me niego a hablar de él en el pasado, justamente eso". Y agregó: "Es un superhéroe, no de Hollywood o Marvel, humano, alguien tangible, algo que podíamos tocar y que también nos tocó a nosotros, en el corazón. Nos dio esperanzas a un pueblo desesperanzado".



A la hora de contar cómo se enteró, no dudó en expresar: "Cuando llega la noticia, lo primero que me salió fue la cuestión de chequear, preguntar si era verdad. Ciertos medios se apuraron para dar la noticia. Muy fríos con lo que estaba pasando, con cuestiones que no me gustan y sabemos por donde vienen. Una vez que la noticia ya estaba confirmada, fue un golpe bastante duro. No voy a negar el llanto, la congoja y la sensación de haber perdido algo que es muy importante para mí". De todas formas, admitió: "No quiero terminar el día de manera triste o pensando mal porque yo a Diego, en mi memoria y corazón, lo tengo con un recuerdo más que feliz. Conocimos al Maradona de verdad, al que realmente era Diego. Un tipo que realmente representaba todo esto que estamos diciendo".

También se refirió a la Iglesia Maradoniana, que sigue presente entre sus amigos con quien se reúnen y pasan días inolvidables. "El cumpleaños 60 de Diego lo hicimos de manera virtual con miembros desde Italia, España y muchos otros países. Había entrado en consideración lo que podía pasar con Diego y su salud", admitió. Y pensando en el futuro, sumó: "Todos estamos de acuerdo que Maradona va más allá de lo que es ser humano o el homenaje que le hicimos en vida. Ahora ese homenaje tiene que tomar mucha más fuerza porque Diego sigue siendo, sigue estando. Maradona no es un sustantivo, es verbo, adjetivo y todo junto. Encasillar a Diego como una persona o un jugador de fútbol es una injusticia para lo que realmente fue. Como Mohamed Ali, decir que fue solo un boxeador, es quedarse cortos porque significa muchísimo más. Cuando uno dice 'Maradona' no dice solo el nombre sino todo lo que eso consigo lleva. Las acciones y los adjetivos".

El entorno de Diego

Durante la entrevista, Sinito también contó que piensa escribir algo para mostrarle su cariño y compartir un video especial y homenaje en sus redes sociales. Pero, al mismo tiempo, disparó fuertemente contra su círculo: "Quiero que se ponga el foco en los últimos años de Diego, porque lo considero importante, y el mensaje de Dalma (Maradona) que si le pasaba algo a Diego, los ojos tenían que estar puestos en los chupasangre. Ese círculo nefasto y nefario que tiene alrededor porque Diego se nos fue al igual que todos nuestros próceres: solo y triste".

Por último, se expresó con algo de enojo: "Mientras estaba siendo arrastrado en cancha de Gimnasia de La Plata para mostrar un buzo que tenía una marca, en su cuenta de Instagram estaban promocionando fideos y cigarrillos Maradona. Y mientras, Diego se nos estaba muriendo". Y sentenció: "Creo que es hora que nosotros, los ciudadanos, porque Maradona es pueblo, tenemos que tomar ese rol de empezar a investigar cómo fueron esos años. Las entrevistas en las que no participó pero otros hablaban en su nombre, firmas que se pusieron y cuánta plata se generó a través suyo. Estamos hablando de este abogado, no quiero nombrarlo por si me como un garrón bárbaro y soy un simple empleado".

Recordá el momento: