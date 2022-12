Nació el día de la final y le pusieron de nombre: Lionel Enzo Julián

El niño nació en José C. Paz. La madre había prometido que su hijo iba a tener el nombre de Messi y se pusieron de acuerdo con el padre para seleccionar a otros dos jugadores.

La Selección Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022 y la pasión argentina se vio reflejada en las calles y en todos los ámbitos, incluso en los hospitales y las salas de parto. En Jose C. Paz, nació un niño horas antes de la final del mundo y, en este día especial, sus padres decidieron homenajear a tres de los grandes jugadores de la Scaloneta y llamaron a su hijo: Lionel Enzo Julián.

Esa es la historia de Camila Iribarren y Enzo Altamirano. Antes del nacimiento de su bebé, la madre de Lionel Enzo Julián había hecho una promesa y la cumplió: “Si la Argentina salía campeón yo le iba a poner el nombre de Messi a mi bebé. Aposté antes, porque tenía fecha de parto para el 21 de diciembre”.

“Mientras transcurría el Mundial íbamos eligiendo los nombres; yo soy hincha de River desde la cuna, y quisimos ponerle Lionel primero, por el mejor de todos. Enzo Julián lo decidimos con mi mujer y gracias a Dios, se dio que ganamos la Copa”, explicó el padre sobre la decisión que tomaron en honor a Lionel Messi, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

La elección del nombre fue antes de que la Selección Argentina ganara la final del mundo contra Francia. Pero los padres de Lionel Enzo Julián ya lo tenían decidido: iban a homenajear a la Scaloneta.

“Cuando internaron a la madre ya teníamos el nombre del bebé. En el hospital nos dijeron que todavía no habíamos salido campeones, por el tema de la mufa, pero les dijimos que no pasaba nada, que estaba confiado de que la Argentina iba a salir campeón, que estos tres jugadores iban a darnos la gloria”, afirmó Enzo Altamirano en diálogo con La Nación. “Lionel, Enzo Julián vino con la copa bajo el brazo”, explicó el padre orgulloso sobre el bebé, que pesó 3,100kg.

Alberto Fernández explicó por qué la Selección no fue a Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández explicó los motivos por los que la Selección argentina no fue a la Casa Rosada a celebrar el campeonato del mundo. El mandatario agradeció a los jugadores que recorrieron en caravana junto con la copa con todo el pueblo argentino que "tanto necesitaba está alegría".

"Ellos estaban cansados y los respeto. Les agradezco el esfuerzo que hicieron pero era lo que yo quería", aclaró Alberto Fernández, que afirmó que no le asigna "ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno". Enfatizo que "en lo personal, si (el motivo de no ir a la Rosada) tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado esta mañana en declaraciones a radio Con Vos.