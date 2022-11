Las periodistas en Qatar rompen el techo de cristal en los medios y hacen historia

A pesar de los insultos, hostigamientos y violencia machista, las periodistas deportivas marcan el camino para las generaciones futuras y reafirman la lucha.

Todos los focos están puestos en la Copa Mundial de Qatar 2022. Mientras la Selección Argentina de Lionel Scaloni busca dar vuelta la imagen del debut y conseguir una victoria que le permita seguir soñando con permanecer en la competencia, el periodismo realiza extensas coberturas en los medios de comunicación. En ese marco, periodistas deportivas mujeres se mantienen firmes en el objetivo de romper el techo de cristal en los medios para hacer historia a pesar de los insultos, la reproducción de estereotipos, los hostigamientos y violencia machista que, en muchas ocasiones, atraviesa las redes sociales.

En las últimas horas, los violentos mensajes recibidos por algunas de las periodistas que se encuentran actualmente realizando la cobertura del Mundial, donde se pone en duda su capacidad y profesionalismo para trabajar en una competencia de semejante índole, recibieron un gran repudio. Y si bien también hubo críticas para algunos periodistas hombres, la realidad es que el ensañamiento para con mujeres periodistas tomó mucha más fuerza, por lo que algunas de las afectadas se expresaron públicamente. Incluso, el colectivo de Periodistas Argentinas lanzó un comunicado de apoyo y reivindicación para sus trabajadoras.

"La red que hemos tejido las mujeres periodistas deportivas es una trama de amor y apoyo que nos sostiene a todas. Nos cocinamos, nos abrazamos, nos enseñamos. Estamos juntas. Y así avanzamos", escribió la reconocida periodista de TV Pública, con una gran cantidad de coberturas sobre su espalda, Ángela Lerena, desde su cuenta oficial de Twitter después de una importante cantidad de mensajes ofensivos recibidos. Sin insultar, sin responder directamente, la comunicadora destacó cómo, a pesar de la violencia que se reproduce diariamente en redes sociales, el apoyo feminista crece cada vez más entre las mismas profesionales.

Insultos, hostigaciones, puesta en duda de su capacidad como periodista profesional, reproducciones de estereotipos y violecias machistas y patriarcales ("andá a lavar los platos" y sus ya conocidas variantes), mensajes de odio, agresiones y misoginia llevada al extremo. Otros periodistas del mismo medio, como Matías Martín y Titi Fernández, también recibieron algunos insultos por sus comentarios durante las transmisiones pero el ensañamiento fue mucho menor ya que no los amenazaron, no hablaron de deportarlos ni los trataron de "mufas".

Qué depresión me produce cada vez que juega la Selección y se reúnen acá a hostigar a Ángela Lerena; que además de ser una excelente profesional, es una gran persona. Gran parte de la turba anónima que se dedica a esta triste tarea se erige como aliada de la mujeres árabes", lanzó el humorista -que además colabora en C5N-, Nahuel Prado. A pesar de la violencia y los mensajes recibidos, Lerena hace oídos sordos y se lo toma con liviandad. No porque no le importe, o no le duela, sino porque entiende que es parte del cambio de un paradigma en el cual las mujeres ganan terreno en actividades donde antes era invisibilizadas. "No te deprimas que es sólo la reacción impotente a un cambio imparable, del que soy parte pero me excede por mucho. Está pasando, es profundo y es hermoso. Por eso el enojo. Gracias por la consideración", explicó también desde sus redes.

Más allá del caso mencionado, otras periodistas también se vieron violentadas desde redes sociales. "Lola" del Carril, periodista de ESPN y TV Pública, se transformará en la primera relatora de una Copa del Mundo en la historia de la televisión argentina durante el duelo entre Suiza y Camerún, por el Grupo G, este jueves desde las 7 hs. Junto a Lerena, conformarán la primera dupla femenina a cargo de una transmisión de fútbol masculino y serán parte de un hito histórico en la TVP.

Del Carril ya había hecho historia cuando relató el duelo entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar. "Mañana voy a tener el orgullo de ser la primera relatora en una Copa del Mundo de la historia de la televisión argentina. Mirar al lado y que este la siempre profesional, Ángela Lerena, será otro de los goles", celebró en sus redes la relatora de 24 años. "¡Qué felicidad me dan ustedes dos!", escribió la histórica Viviana Vila; mientras que Ángela le repsondió: "Te queremos, maestra y pionera".

Mientras la noticia de una dupla femenina para Qatar 2022 rompe con todos los esquemas y pone en jaque un ámbito masculino, machista, repleto de estereotipos y especialmente misogino; la "reacción impotente a un cambio imparable" -como lo calificó Lerena- responde a las mismas características. "Qué buena noticia, igualmente miraré otro canal o directamente en mute. No me gustan los relatos femeninos y menos a Ángela Lerena comentando", lanza un usuario. Y otro, añade: "Cocinen, abrácense, hagan lo que quieran, pero dejen de hablar".

Si bien hay muchos comentarios de apoyo y deséandole un buen debut, se reproducen continuamente violencias relacionadas con el género, con lo que hicieron para llegar a ocupar el lugar en el que están -como si no lo merecieran por su trabajo-, se realizan comparaciones con otros periodistas hombres y hasta llaman al resto a no escuchar la transmisión por no aceptar un cambio que, hace ya mucho tiempo, llegó para quedarse.

¿Qué dice la Ley de Equidad de Género en los servicios de comunicación?

La Ley de Equidad de Género en servicios de comunicación (Ley 27.635) busca promover en los servicios de comunicación públicos y privados la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión. Dicha normativa, aprobada en el mes de junio del 2021, se aplica a todos los servicios de comunicación, con o sin fines de lucro.

Según sostiene el Gobierno nacional, los servicios de comunicación de gestión estatal deben aplicar la equidad en la representación de los géneros con una perspectiva de diversidad sexual en el acceso y permanencia a los puestos de trabajo. Dicha equidad debe aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria o contratado -sin importar la modalidad-.

Están incluidos todos los cargos de conducción y toma de decisiones. Asimismo, deben garantizar -como está dictaminado por ley- una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no menor al 1% del total del personal.

En lo que refiere a la gestión privada, existirá una Autoridad de Aplicación (todavía no determinada) que debe llevar un registro de carácter público y debe ser actualizado periódicamente. A su vez, emitirá un certificado de equidad que servirá para probar la implementación de las disposiciones de la ley. Dicha autoridad deberá: garantizar el cumplimiento, controlar la distribución equitativa de tareas, promover políticas de cuidado, realizar campañas de concientización y sensibilización sobre igualdad, promover el uso del lenguaje inclusivo y capacitar en temáticas de género, entre otros.

Más allá de lo que la disposición, hace pocos meses, se creó la Red Federal de Ley de Equidad en Medios -compuesta por universidades, sindicatos, organizaciones sociales y gremiales, y asociaciones- con el objetivo de exigir la reglamentación e implementación de la Ley 27.635 ya que todavía existen importantes fallas para su aplicación. En septiembre pasado, enviaron una carta a la Subsecretaría de Medios Públicos de la Nación para solicitar una "urgente implementación" ya que es una herramienta fundamental en la promoción del respeto a la diversidad y en la construcción de igualdad real de derechos.

En el contexto actual, queda claro que su implementación puede ser clave para construir a sociedades sin violencias, discriminaciones, hostigamientos y reproducciones de estereotipos machistas que, evidentemente, se hacen mucho más presentes cuando se trata del ámbito deportivo.