El video del momento en que detienen a Facundo Molares en el Obelisco

En las imágenes se observa cómo la policía de la Ciudad lo golpea para derribarlo y una policía de civil le pega en la cara.

Un video tomado desde en un edificio muestra cómo detuvieron al militante de izquierda Facundo Molares en el Obelisco. En las imágenes se observa que es golpeado en las piernas para que caiga por dos uniformados y una mujer vestida con ropa de civil le pega en la cara. Se trata del primer video que muestra la escena de la detención debido a que los otros lo muestran cuando ya estaba en el piso.

"Los compañeros de Facundo fueron detenidos cuando reclamaban que la policía de la Ciudad le estaba oprimiendo la tráquea. No lo digo yo, lo muestran los videos que están circulando. Ahí es cuando le dicen que lo estaban matando. Por ahora los detenidos fueron liberados, pero no sabemos si los van a imputar por algo", explicó a El Destape Radio el abogado Eduardo Soares, representante legal de la familia del militante fallecido.

El letrado alertó que los "detenidos son los que se metieron para que no lo maten y lo mataron igual". Además explicó que por el momento no tiene información de la causa por la muerte, que no sabe si los policías que intervinieron en la detención fueron identificados y sostuvo que la autopsia tiene irregularidades porque no tendrá un médico de parte de la familia.

"Nos vamos a presentar como querellantes si la fiscal no nos pone piedras en el camino", indicó el letrado. Acerca de la acusación que impulsará contra el Gobierno de la Ciudad, Soares indicó: "El SAME dice que llegó con vida al hospital. Si a mí me meten cinco tiros capaz llego con vida al hospital, pero el autor es el que me metió cinco tiros. A Facundo se lo ve en los videos que casi no respira. Entonces nosotros creemos que hay un homicidio triplemente agravado por el carácter de funcionario público del autor, por la participación de más personas y por la alevosía", afirmó Soares.

Organismos de DDHH repudiaron el accionar de la policía porteña por la muerte de Facundo Molares

Organismos de Derechos Humanos repudiaron hoy el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la represión de una manifestación en la zona del Obelisco que provocó la muerte del militante social Facundo Molares y denunciaron que "implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina".



Las organizaciones expresaron "su enérgica condena" y dijeron que "la repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina".



"El feroz e irresponsable uso de la fuerza aplicada en la represión que culminó con la muerte de Facundo Molares Schoenfeld no es un hecho aislado y obedece al desprecio que el Gobierno de la Ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público", remarcaron en un comunicado.



También exigieron "la profunda investigación de lo sucedido y el enjuiciamiento de quienes actuaron materialmente en la represión y también de los funcionarios políticos".



Firmaron el documento Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.