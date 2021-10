Tucumán: condenan a dos policías por asesinar a Facundo Ferreira

Al niño de 12 años le dispararon por la espalda. En la lectura de la sentencia amenazaron a la familia y atacaron a una periodista.

La Sala I de la Cámara Conclusional de Tucumán condenó a cadena perpetua a los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca por el homicidio de Facundo Ferreira, el niño de 12 años que fue baleado en la cabeza cuando iba con un amigo en una moto por el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los familiares del niño asesinado fueron amenazados durante todo el proceso judicial que duró más de tres años y una periodista fue atacada este martes en la lectura de la condena.

A Cáceres y Montes de Oca los condenaron por haber sido coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de la fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público. La Sala I además determinó que los dos condenados y el Estado provincial deberán indemnizar a la familia del chico por unos $4,5 millones.

La causa mostró que Facundo Ferreira agonizó en el piso mientras que los policías alteraban la escena del crimen para hacer pasar el homicidio como un enfrentamiento, hipótesis que fue difundida por las cúpulas de la fuerzas de seguridad de Tucumán y la propia Patricia Bullrich, quien en 2018 era ministra de Seguridad nacional.

Durante los años en que se realizó el juicio, los familiares de Facundo fueron amedrentados con disparos al frente de su casa, patrulleros en su domicilio, llamadas telefónicas y hasta les mataron un perro de un disparo. Tras conocerse el fallo de la Sala I, Bernardo, hermano de Montes de Oca amenazó a Rita Ferreira, tía de Facundo: "Mi hermano está preso pero ya va a salir. Facundo está 3 metros bajo tierra y no sale más. Y a vos te voy a dar un tiro en medio de la frente”.

Familiares de los policías condenados atacaron a una periodista: "Te vamos a matar"

La periodista Mariana Romero fue atacada por los familiares de los policías condenados cuando esperan por la sentencia. En la calle la persiguieron hasta que oficiales de Infantería los detuvo, sin embargo dos mujeres lograron safarse y la atacaron.

"Dos mujeres me gritaron ´ahora si te vamos a matar´ y una se metió la mano en el corpiño para sacar una supuesta arma blanca. La policía las redujo, ahí los demás familiares me gritaron que me iban a busca y me iban a matar", contó a El Destape Mariana Romero.

A un periodista de Telefé le rompieron el auto y le pegaron. Durante su exposición final antes de la condena, el policía Montes de Oca apuntó contra los medios y personalizó su ataque en Romero a quien acusó de matar a su madre por el disgusto que le dio al acusarlo del crimen de Ferreira.