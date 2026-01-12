Asesinaron a tiros a un peluquero argentino en México y detuvieron a dos sospechosos: la principal hipótesis de los investigadores

En un avance crucial para la investigación, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó este lunes la captura de dos sospechosos por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci en Tulum. Los detenidos, identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos originarios del estado de Jalisco, pertenecerían a un grupo criminal y fueron aprehendidos por personal de la FGE en coordinación con un grupo interinstitucional.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la fiscalía estatal, Raciel López Salazar, no solo anunció las detenciones sino que confirmó la hipótesis del ajuste de cuentas. El crimen del ciudadano argentino, ocurrido el pasado viernes en el estacionamiento del cenote Vesica, estuvo motivado por actividades de narcomenudeo, según la investigación. El fiscal detalló que el ataque fue parte de una disputa entre grupos criminales por el control del área.

Los detalles del ataque: un blanco específico en medio de la fiesta

El fiscal ratificó que el ataque, en el que se dispararon al menos ocho proyectiles calibre 9 milímetros, fue dirigido y no aleatorio. Además de Jonatan Minucci, quien falleció por las graves heridas, resultaron lesionados sus dos compañeros de trabajo: Deyran de Jesús “N” (30) y Saúl “N” (34). Los tres hombres se desempeñaban como guardias de seguridad en el cenote Vesica, donde esa noche se realizaría un evento de música electrónica.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde Minucci perdió la vida. El hecho ocurrió en la carretera federal Tulum y Felipe Carrillo Puerto, un punto que queda marcado por la violencia del narcotráfico que amenaza la imagen turística de la región. Testigos relataron que los agresores llegaron en moto y abrieron fuego, generando pánico entre los asistentes al evento.





Un caso que conmueve a dos países y enluta una familia

Esta rápida detención marca un primer paso en la búsqueda de justicia para Jonatan Minucci, el peluquero de 37 años oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, que había viajado a México para trabajar y ahorrar dinero. Su asesinato conmocionó a su comunidad en Argentina, donde su familia —incluyendo a su pareja, quien cursa un embarazo— inició una campaña para reunir fondos y repatriar sus restos, una tarea logística y económicamente compleja.

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, expresaron sus allegados en redes sociales. La Junta Interna de la Fábrica Militar de su ciudad natal también se hizo eco del dolor, recordándolo como un “ex compañero fabriquero” y sumándose al pedido de colaboración. El Consulado argentino en México ya fue notificado para asistir en los trámites de repatriación.

La sombra de la violencia sobre el paraíso turístico

El crimen de Minucci no fue un hecho aislado, sino parte de una ola de violencia que sacude a Tulum. Horas antes del ataque en el cenote Vesica, otro tiroteo en el Festival Tehmplo —donde se presentaba el DJ Solomun— había cobrado la vida de un ciudadano mexicano y generado otra estampida. Estos episodios consecutivos en menos de 48 horas han encendido alarmas sobre la seguridad en uno de los destinos caribeños más promocionados.

A pesar de que autoridades municipales han destacado una disminución en delitos de alto impacto y que Tulum salió de la lista nacional de municipios prioritarios por homicidios, la reiteración de ataques armados en fiestas y sitios de alto perfil erosiona la confianza de los turistas internacionales. La fiscalía estatal continúa con la investigación para desarticular la red criminal detrás del hecho, en un estado, Quintana Roo, que reportó más de 700 homicidios solo en 2025.