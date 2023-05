Hackearon al INTA y afectó el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN lanzó un comunicado alertando sobre la falla en los radares del INTA y del instituto señalaron que "se restableció casi todo" el sistema.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este miércoles sobre posibles "inconvenientes en la emisión de los avisos a corto plazo (ACP)" como consecuencia de un hackeo a sus sistemas informáticos, razón por la cual "los radares del INTA y aquellos instalados en los predios de esa institución no están aún disponibles". No obstante, desde la institución se aclaró que esa situación "no modifica la actualización de los alertas en general y los pronósticos".

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en su página web tenía este mediodía un aviso en el que informa: "Se está trabajando con el objetivo de poner en línea todos los servicios a la brevedad". De todas maneras, el titular del organismo, Mariano Garmendia, aseguró en declaraciones a la prensa que "ya se restableció casi todo" y que "prácticamente el 90% del sistema está funcionando".

"Se agradece toda la colaboración recibida como la permanente predisposición de profesionales y de organismos públicos y privados que acompañan a la institución en este momento", manifestaron en un comunicado desde el INTA. Mientras que Garmendia, en diálogo con LV12, contó que el sistema sufrió el ataque de hackers el pasado 29 de abril, lo que obligó a "apagar el sistema completo para reestructurarlo y limpiar el sistema de unidad completa para evitar pérdida de información y problemas de distinto índole".

Alerta por tormentas en varias provincias

Mientras tanto, a pesar de las dificultades por el ataque cibernético, el SMN emitió diversas alertas por fuertes tormentas para este miércoles en diferentes áreas del territorio nacional. El alerta naranja por tormentas rige para el este de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires como para el sur de Santa Fe y Entre Ríos. También se ven afectados, pero por alerta amarillo, a las mismas provincias y el este de Córdoba.

"Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera local", precisaron desde el organismo. Entre la noche del miércoles hasta la del viernes se esperan "tormentas intensas y persistentes", mientras que los valores de precipitación acumulada "pueden ser superiores a 90 milímetros en AMBA y mayores a 60 en Córdoba y el sur del Litoral.

Por último, el SMN indicó que hay un alerta amarillo por vientos para el sur de Mendoza; otro similar para la zonza sur-oeste de Neuquén, donde también hay una advertencia amarilla por nevadas, y oeste de Río Negro.

En casi toda la provincia de Chubut y la zona este de Santa Cruz se advierte también un alerta amarillo por vientos, "el área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Cómo continúa el clima

En tanto que para el próximo viernes está pronosticado cielo cubierto con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y luego parcialmente nublado en la tarde y noche, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 20.