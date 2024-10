¿Qué pasa si no pago o me atraso con Mercado Pago? Pedir créditos en Mercado Pago te puede ayudar durante un aprieto económico, pero no pagarlo tiene consecuencias.

16 de octubre, 2024 | 19.03 Atrasarse en el pago de los créditos de Mercado Pago puede tener varias consecuencias. La billetera digital de Mercado Libre aplica distintas penalizaciones, que pueden afectar tu acceso a futuros financiamientos, aumentar el costo total de la deuda e incluso perjudicar tu historial crediticio. A quienes no pagan en tiempo y forma el crédito se les aplicarán intereses por mora, que aumentarán el monto de tu deuda a medida que pasa el tiempo. Estos intereses son calculados sobre el saldo pendiente. El incumplimiento prolongado en los pagos también podría afectar la evaluación de tu perfil financiero, lo que limita tus opciones para obtener créditos o préstamos en el futuro. Tener un mal historial crediticio es algo que algunas entidades, como los bancos, evalúan para conceder nuevos financiamientos. Además, el usuario podría sufrir distintas restricciones en el uso de la plataforma y perderás acceso a ciertas funcionalidades, como la posibilidad de solicitar nuevos créditos o financiamientos. Otra de las consecuencias del atraso es que la deuda no desaparece, sino que seguirá acumulándose. En ese sentido, Mercado Pago puede realizar gestiones de cobro adicionales o embargo de bienes, al incluir acciones legales a través de terceros, como agencias de cobranzas. Para evitar estos inconvenientes, es recomendable usar las herramientas como recordatorios de vencimiento o la posibilidad de automatizar los pagos. Así se puede tener un mejor control de las cuotas y evitar caer en mora. MÁS INFO Mercado Pago Cómo depositar efectivo en Mercado Pago Qué hacer si no puedo pagar el pago de Mercado Créditos La billetera digital de Mercado Libre ofrece facilidades para regularizar la deuda, como la reprogramación de pagos o refinanciamiento, pero es esencial actuar rápidamente para evitar mayores complicaciones y poder mantener un buen historial dentro de la plataforma y ante otras entidades financieras. MÁS INFO Mercado Pago ¿Cómo proteger mi Mercado Pago si me roban o perdí el celular? ¿Cómo pagar la deuda de Mercado Pago? Para saldar deudas pendientes con Mercado Crédito, tenés las siguientes opciones disponibles: Mercado Libre: ingresá a tu cuenta de Mercado Libre, hacé click en la sección de Mercado Crédito y efectuá el pago con tu método de pago preferido.

ingresá a tu cuenta de Mercado Libre, hacé click en la sección de Mercado Crédito y efectuá el pago con tu método de pago preferido. Efectivo: dirigite a cualquier establecimiento Rapipago y realizá el pago en efectivo.

dirigite a cualquier establecimiento Rapipago y realizá el pago en efectivo. Tarjeta de crédito: aprovechá la opción de pagar con Visa o MasterCard, optando por una transacción en un único pago.

aprovechá la opción de pagar con Visa o MasterCard, optando por una transacción en un único pago. Pago Fácil: es importante saber que esta alternativa puede demorar entre una y dos horas en procesarse.

es importante saber que esta alternativa puede demorar entre una y dos horas en procesarse. Transferencia a Mercado Pago: realizá una transacción directa a la cuenta de Mercado Pago con el CVU. Puede acreditarse en un lapso que varía entre minutos y 24 horas. TWITTER

