Mendoza: detuvieron a dos manifestantes que protestaban por el agua

Durante la tarde del jueves se registraron incidentes frente a la Legislatura de Mendoza, cuando un grupo de manifestantes chocó con las fuerzas de seguridad. En el operativo los agentes detuvieron a Liza Rule, reconocida militante de H.I.J.O.S. Mendoza, y a Martín Iglesias. Según informaron fuentes oficiales, la situación se produjo en el contexto del cierre de la campaña electoral para las elecciones de este domingo 26 de octubre.

Fue protagonizada por militantes de una línea partidaria y miembros de la Asamblea por el Agua. Según la versión del Ministerio de Seguridad mendocino, estos buscaron “forzar una situación de conflicto para obtener visibilidad antes de la veda electoral”. En las imágenes se observa como los efectivos de seguridad arrastran a un hombre por el piso en el momento de su detención.

Como saldo de los enfrentamientos, dos personas fueron detenidas bajo la carátula de causar lesiones a efectivos policiales y daños materiales. Además, siete policías resultaron heridos, cinco bicicletas oficiales quedaron dañadas y varias vallas de contención fueron destruidas.

Qué dijo la Policía de Mendoza frente a la denuncia de represión

Desde el Gobierno provincial minimizaron la situación al asegurar que la Policía local, pese a los cuestionamientos que recibió por el uso de la represión frente a algunas manifestaciones, habitualmente contiene protestas “sin inconvenientes”. Y aseveraron que la fuerza custodió “con normalidad” otras marchas, como las manifestaciones en favor de las universidades públicas.

En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad local cuestionaron que en esta ocasión “unas 200 personas no hayan podido mantener el orden, la paz y el respeto que caracterizan a la mayoría de las manifestaciones en Mendoza”.

Por su parte, el medio de comunicación local El Mosquitero, que estuvo presente durante los incidentes, denunció "represión" policial y una "emboscada planificada" de parte de las mismas fuerzas de seguridad.

"La Policía reprime a manifestantes y defensores ambientales del agua en Mendoza. Golpes y detenciones en la puerta de la legislatura en una emboscada planificada para ejercer violencia institucional hacia quienes se encontraban manifestando contra la instalación del proyecto minero San Jorge", advirtió el medio en una publicación en su cuenta de Instagram.