Tensión en Recoleta: una grúa le llevó el auto, dijo que podía tener coronavirus y activaron el protocolo

A Omar el gobierno de la Ciudad le llevó el auto que había dejado durante 48 días estacionado en la calle. Cuando fue a buscarlo, dijo que podía tener coronavirus y se produjo un caos.

El enorme revuelo se generó en la playa ubicada atrás de la Facultad de Derecho, después de que el hombre se presentara a retirar el coche y enfurecido apuntara contra el servicio de remolques.

En el medio de los reclamos, expresó que el organismo debería estar cerrado por la cuarentena y dio a entender que él mismo podía estar enfermo. La situación alertó al personal, que inmediatamente activó el protocolo sanitario de rigor.

A pesar de tener 67 años y ser parte de la población de riesgo, el sujeto pasó más de cuatro horas dando vueltas en la calle tratando de localizar el vehículo. "Salí esta mañana a tirar la basura y a comprar y no estaba el auto donde lo dejé 48 días, desde el día que se decretó la cuarentena hasta hoy", contó. Y profundizó: "Dije 'me lo robaron'. No vi ningún papel de remolque de vehículo, ni nada. Ahí empecé a buscarlo en los distintos lugares donde las grúas dejan los coches. Cuatro horas buscándolo hasta que llegué acá, atrás de la facultad de Derecho, y estaba el auto", aclaró en diálogo con C5N.

"Les pregunté cómo pueden ser que hagan esto, cómo pueden estar atendiendo a gente. Llego acá y no saben si yo soy un enfermo asintomático, eso es lo que dije, que ponen en funcionamiento este sistema y no es conveniente en este momento. Salió la chica y activó el protocolo. Hace tres horas de esto, están todos vestidos de blanco, todo un operativo y decían que yo tenía COVID-19, nada que ver", aclaró.

Según relató, sería liberado después de realizar testeos y firmar unos papeles.