La historia del canillita que le negó el saludo a Macri: "Me dijo 'dame la mano' y le dije que 'ni en pedo'"

El Destape habló con el canillita que se enfrentó a Macri en Ituzaingó y denunció que fue amenazado por la comitiva del expresidente.

Domingo "Mingo" Gulone fue el protagonista de un video viral por negarle el saludo a Mauricio Macri durante una recorrida del expresidente por Ituzaingó. "Vino a abrazarme y le dije 'no sos bienvenido en este kiosco'", contó a El Destape el canillita de 70 años, quien también contó que, como se escucha en la grabación, su pareja fue amenazada por un miembro de la comitiva del líder del PRO.

Un video, en el que se ve un intenso intercambio que protagonizó Macri con un trabajador de un puesto de diarios y revista, comenzó a circular con fuerza en redes sociales. Lejos de las imágenes felices que se pudieron ver en los perfiles oficiales del líder del PRO, las imágenes mostraron que el expresidente vivió un momento incómodo durante su recorrida por Ituzaingó debido al rechazo de un diariero que no le devolvió el saludo. Fiel a su estilo, el líder del PRO lanzó un soberbio "lo lamento por vos".

"No es casualidad lo que pasó con Macri", reconoció "Mingo" Gulone en un diálogo telefónico con El Destape Web. El canillita revivió cómo fue el intercambio que se viralizó, y detalló: "Vino a abrazarme y le dije 'no sos bienvenido en este kiosco' y el tipo me dijo: 'Dame la mano igual'. Yo le dije que 'ni en pedo'". A pesar de que fue el primero en enfrentarlo, varios vecinos y comerciantes se sumaron al repudio de "Mingo". De hecho, la autora del video fue Marisol, la pareja de "Mingo", quien también enfrentó a Macri al grito de "danos de comer con la plata que te robaste".

En un tramo del video se escucha cómo el expresidente le asegura que lo "lamentaba" por él, una frase que al diariero no lo soprendió pese a la altanería. "No me asombra en absoluto que un tipo como ese amenace al mejor nivel de la dictadura. Macri es un pesado de verdad", reconoció Gulone, quien recibió también el apoyo de Omar Plaini, Secretario General del sindicato de canillitas.

Además, "Mingo" recordó que cerca del puesto de diarios vivía Néstor Leonardo, el fallecido cuñado del líder opositor, a quien Macri espió, aunque fue sobreseído en junio de 2016 por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

La amenaza de la comitiva de Macri

Esa no fue la única situación repudiable de la grabación, ya que hubo otra amenaza, que puede escucharse al final del video. "Vos sos boleta", fueron las aterradoras palabras de un integrante de la comitiva de Macri que no fue identificado. El Destape intentó comunicarse en tres oportunidades con Hernán Lombardi, que estaba presente en la recorrida, para que diera su versión sobre el hecho pero no recibió respuesta. El ex secretario de Medios Públicos sí tuiteó después del tenso cruce: "Con Mauricio Macri y Gastón di Castelnuovo recorrimos Ituzaingó. Se renueva la esperanza. Ningún violento impedirá que seguimos caminando el país acompañando a la gente en este momento tan difícil".

Gulone, en cambio, no solo describió el cruce con Macri, sino que además opinó sobre la situación política y económica actual: "Siempre quisimos enfrentar a la derecha, Macri es el representante, la punta del iceberg de una cosa mucho más grande. Por eso el dólar hoy está a 318 pesos. Si no decimos que esto es un intento de golpe de estado, no estamos diciendo nada", sostuvo Gulone y agregó: "Somos diareros, somos canillitas, laburamos todos los días, hacemos política y no somos boludos".