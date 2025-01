El trámite del CVI puede realizarse de manera digital o presencial en Senasa.

Si viajás con tu mascota al extranjero y estás pensando en volver a Argentina, una de las principales dudas que surgen es sobre la validez de los documentos sanitarios, especialmente, si vas a utilizar el mismo Certificado Veterinario Internacional (CVI) o pasaporte para el retorno.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo encargado de regular este tipo de trámites, lanzó un comunicado específico sobre esta y otras inquietudes respecto al CVI para que puedas viajar tranquilo.

¿Qué es el CVI y por qué es importante?

El Certificado Veterinario Internacional (CVI) es el documento oficial que acredita que tu mascota cumple con los requisitos sanitarios exigidos por los países a los que viaja.

Es necesario tanto para ingresar a otros países como para retornar a Argentina. El CVI lo emite el Senasa y debe incluir información detallada sobre la salud de tu mascota, como las vacunas y tratamientos que recibió.

El pasaporte veterinario oficial también es una opción válida para algunos países. Es un documento legalizado que sirve para acreditar que tu mascota está en regla con las normativas sanitarias internacionales. Sin embargo, en ambos casos, hay detalles importantes que debes tener en cuenta si querés usar estos documentos para el regreso a Argentina.

El CVI debe detallar explícitamente que es válido para el retorno a Argentina.

¿Puedo usar el mismo CVI o pasaporte para regresar?

La respuesta depende de si el CVI o pasaporte que tenés incluye la información correcta sobre tu retorno. Si viajaste con un CVI que fue emitido por el Senasa, podés utilizarlo para regresar a Argentina siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

El CVI debe especificar de forma clara que es válido para el retorno y debe incluir el plazo máximo permitido para ello. Esto significa que debe estar explícitamente detallado que el documento cubre tanto la salida como el regreso.

Si no se menciona este detalle en el CVI original, vas a tener que tramitar uno nuevo antes de regresar. Es importante tener en cuenta que, si tu mascota es revacunada en Argentina, también vas a tener que solicitar un nuevo CVI.

¿y el pasaporte veterinario oficial?

En el caso de que tu mascota tenga pasaporte veterinario oficial, tenés que asegurarte de que la vacunación antirrábica esté vigente al momento de regresar a Argentina.

Si vacunás a tu mascota en Argentina, tenés que tramitar un nuevo CVI.

La vacunación es uno de los principales requisitos para la entrada y salida de animales de compañía en muchos países, y Argentina no es la excepción. Si no podés demostrar que tu mascota está correctamente vacunada, no va a poder ingresar al país.

¿Cómo obtener el CVI o pasaporte?

El Senasa es el organismo encargado de verificar que tu mascota cumpla con todos los requisitos sanitarios para viajar. Si necesitás obtener o renovar un CVI, podés hacerlo directamente en las oficinas del Senasa o a través de sus canales digitales.

La opción digital permite realizar el trámite completamente en línea desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse hasta una oficina. Este servicio está disponible para quienes viajan a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así como para quienes deban transitar por el Territorio Austral (Argentina-Chile-Argentina).

Si elegís la modalidad digital, lo primero que tenés que hacer es verificar los requisitos establecidos por el país de destino. Esto es clave, ya que cada nación tiene diferentes exigencias en cuanto a la documentación sanitaria.

Asegurate de que la vacunación antirrábica esté vigente al momento de regresar.

Para quienes necesiten realizar el trámite de manera presencial, Senasa amplió sus horarios en dos oficinas clave. La sede de Aeroparque Jorge Newbery estará abierta de 7 a 21 horas, mientras que la oficina del Lazareto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atenderá de 8 a 17 horas.

Asimismo, te pueden atender sin turno previo en varias localidades del conurbano bonaerense, como González Catán, Escobar, San Isidro y La Plata, entre otras. En la provincia de Buenos Aires y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, también se podrán hacer gestiones sin cita previa.

Para más información, podés comunicarte con Senasa a través de su correo electrónico responde@senasa.gob.ar o por WhatsApp al 541135859810.