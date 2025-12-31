Estos seis hábitos hacen que tu perro viva más, según la ciencia.

La ciencia muchas veces nos sorprende con investigaciones asombrosas, y este es el caso, ya que científicos de Dog Aging Project descubrieron seis hábitos que ayudan a que los perros no solo vivan más, sino que mejor. El Proyecto de Envejecimiento Canino es una iniciativa que busca investigar la vejez en los canes y dar con resultados que mejoren la calidad de los mismos una vez que son adultos.

Audrey Ruple es una epidemióloga que participa del grupo de investigación y explica: "A medida que los humanos desrrollamos un vínculo individual con nuestros perros, pensamos en su esperanza de vida de la misma manera que pensamos en la nuestra”. Sin embargo, la vida de nuestras mascotas es considerablemente más corta, pero eso no quita que con el avance científico y la incorporación de hábitos se pueda prolongar de manera saludable.

Existen seis hábitos que ayudan a prolongar la vida de los perros.

Seis hábitos que ayudan a que los perros vivan más

1. Ejercicio diario y constante

Moverse todos los días es clave para la salud física y mental de los perros. La actividad regular reduce la obesidad y el riesgo de enfermedades crónicas. Además, mejora la función cognitiva. “El mejor ejercicio es el que hacen tú y tu perro”, afirma Kate Creevy, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A & M e investigadora del Proyecto de Envejecimiento Canino. La constancia importa más que la intensidad: los esfuerzos aislados de fin de semana pueden generar lesiones.

2. Vida social y estimulación mental

Los perros con vínculos sociales activos presentan menos problemas de salud. El contacto con personas, otros animales y entornos enriquecidos estimula el cerebro y puede retrasar el deterioro cognitivo. “Los perros son una especie social, igual que las personas”, señala Creevy.

3. Esterilizar o castrar

La esterilización se asocia con una mayor expectativa de vida. Reduce el riesgo de distintos tipos de cáncer y disminuye conductas que pueden derivar en accidentes. El momento ideal depende de la raza, por lo que se recomienda consultar con el veterinario.

4. Alimentación basada en evidencia científica

Las modas alimentarias pueden implicar riesgos. La sobrealimentación es uno de los principales problemas y está directamente relacionada con una menor esperanza de vida. “Se convierte en un círculo vicioso”, advierte Creevy. Los especialistas recomiendan elegir alimentos completos y balanceados que cumplan con los estándares de la AAFCO.

5. Controles veterinarios regulares

Las visitas de rutina permiten detectar enfermedades a tiempo. Los estudios muestran que los perros con seguimiento veterinario desarrollan menos patologías crónicas y tienen menor riesgo de infecciones. A partir de la vejez, se aconsejan al menos dos controles anuales.

6. Cuidado dental

La salud bucal impacta en todo el organismo. Las enfermedades dentales pueden agravar problemas cardíacos e infecciones. “Es como echar gasolina a un fuego ya presente”, explica Erik Olstad, profesor adjunto de atención primaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis. Cepillar los dientes varias veces por semana ya aporta beneficios.