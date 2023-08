Susana Trimarco en la conferencia por avances en el caso Marita Verón: "Un testigo me dijo que hay fotos de mi hija muerta"

En una conferencia de prensa, la madre de Marita Verón confirmó que la Justicia Federal investiga pruebas nuevas que vinculan directamente al gremio Luz y Fuerza.

Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida hace 21 años en la provincia de Tucumán, confirmó en las últimas horas que se hallaron nuevas pruebas Justicia Federal se encuentra investigando una documentación vinculada con determinados sectores gremiales y la posibilidad de que conozcan cómo murió la mujer de quien se desconoce su paradero desde el 3 de abril del 2002. "Yo no le tengo miedo al diablo, el gremio vinculado es Luz y Fuerza. El resto son gremios pequeños que trabajan con ellos, son todas personas mafiosas que se dedican y que tenían vínculos muy fuertes con 'La Chancha'", expresó Trimarco y confirmó: "Un testigo me dijo que hay una carpeta con fotos de mi hija muerta".

Pasadas las 11hs, se llevó a cabo a una conferencia de prensa para que los medios periodísticos se reúnan en la sede de San Miguel de Tucumán (25 de mayo al 1000) y conozcan las novedades. "La quiero como sea: si está con vida, bien; si no, quiero sus huesos. Quiero que mi hija tenga justicia, que toda la familia tenga un lugar a donde ponerle una flor. Ha sido una lucha muy difícil, muy dispareja. Estas mafias organizadas y perversas, que destruyen familias enteras, me llevaron de un lado para el otro. No vamos a parar hasta que, uno por uno, paguen por lo que le hicieron a mi hija", marcó Susana en el inicio.

La conferencia completa

Con respecto al gremio Luz y Fuerza, Trimarco explicó: "¿Por qué se armó esta pelea? Porque 'La Chancha' se quería apoderar de esos gremios. Ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta, me lo dijo a mí la persona que declaró. Yo no les tengo miedo, seas quien sea, me mataron a mi hija. Hay mucha gente, médicos involucrados". Y añadió: "Se está investigando que el cuerpo estaba en la morgue de Luz Médica, me ha impactado muchísimo". Sus abogados aclararon que, si bien habría terminado en la sede sindical, "antes podría haber estado en otros lugares" que explicarían los distintos vínculos y las diferentes imputaciones.

Por otro lado, uno de sus abogados remarcó que "no hay ningún giro" sino que se trata de un avance en la investigación del caso, manteniéndose los mismos imputados que tienen condena firme en el foco de la justicia. "Puede haber más nombres, que generen mucho ruido en la sociedad por haber encubierto y haber sabido fehaciente y certeramente el paradero y el fin de Marita y haberlo ocultado a las autoridades durante, por lo menos, 10 años", aclararon.

"Hace un tiempo atrás, ha venido a la fundación una persona a traernos información de que en determinada circunsancia de un conflicto gremial se manifestaba que existía una carpeta con documentación que acreditaba que Marita estaba muerta -con fotografías- y se la estaba usando para extorsionar en ese ámbito gremial", contó el representante Carlos Garmendia. Tras hacer la denuncia ante el fiscal federal especialista en trata Marcelo Colombo, se avanzó en la investigación federal y luego se confirmó la información, formalizándose la denuncia ante el fiscal federal de Tucumán Juan Agustín Chit.

"Lo que hay hasta ahora nos permite sostener que esa carpeta sí existe o ha existido y avanzamos en esa investigación", agregó el abogado y remarcó que no revelerán identidades de testigos que ya declararon. Se amenazaban entre ellos con presentar la carpeta ante la justicia y la utilizaban como "herramienta" para pelearse entre bandas. Cabe resaltar que todavía el elemento clave no fue hallado, aunque creen estar cerca de encontrarla.

Trimarco aseguró que es la hipótesis "más importante" hasta el momento porque antes "nadie ponía los documentos ni la cara" ante la Justicia. "Ahora son varias personas que dicen lo mismo, pusieron la cara y presentaron sus documentos", añadió. Por otro lado, sostuvo que la muerte de "La Chancha" fue clave para que se conozca la nueva información.

El comunicado de Trimarco

En la previa, Susana Trimarco -madre de la víctima- manifestó en sus redes sociales: "Ha habido una trascendencia de prensa de una investigación que se está llevando adelante en la Justicia Federal. No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmemente informada sobre los detalles, pero hay información que está investigando el fiscal federal (Juan Agustín) Chit que tiene que ver con alguna documentación que vincuaría a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Maria habría muerto".

"En cuanto a la importancia que podría llegar a tener esto, en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita; por otro lado, por lo que hay hasta ahora vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió con Marita. No la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella", aseguró Trimarco.

Caso Marita Verón

La joven de 23 años desapareció el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán y desde un principio su caso se relaciona a la trata de personas y la prostitución. Recién en 2012 se llevó a cabo un juicio dónde se acusó a 13 personas, 7 hombres y 6 mujeres vinculados al secuestro y la promoción de la prostitución.

Durante la investigación, Trimarco apuntó contra los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “Mono” Ale al considerados como jefes de una asociación ilícita dedicada al delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico y la trata de personas. Ambos fueron condenados a 10 años de prisión y el 22 de junio pasado se informó que Rubén murió por "múltiples patologías que se agravaron en los últimos años".