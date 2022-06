Mar del Plata: una confusa discusión terminó con un muerto a puñaladas cerca de un shopping

El episodio se habría desatado por un entredicho entre dos adolescentes y dos turistas que estaban de visita en la ciudad por el fin de semana largo.

Una discusión que se desató desde un balcón en Mar del Plata en plena madrugada entre dos hombres y dos adolescentes derivó en una pelea que terminó con un hombre asesinado a puñaladas y otro herido, mientras que los efectivos policiales detuvieron a una mujer de 23 años y tres menores de edad de entre 13 y 15. Los medios locales aseguran que la víctima era un turista que estaba de visita en la ciudad por el fin de semana largo.

De acuerdo al sitio local 0223, el confuso episodio comenzó en las primeras horas del domingo, cuando aparentemente dos hombres de 30 años caminaban por Sarmiento a metros de la calle Rawson. En ese momento, observaron que desde un balcón tiraban bolsas de hielo a la calle. Esto derivó en una fuerte discusión con los ocupantes del departamento y terminó de manera sangrienta: una mujer de 23 años y tres adolescentes –dos de 13 y uno de 15 años- bajaron y apuñalaron a los dos hombres y regresaron corriendo al departamento.

Vecinos de la zona de la ex Terminal, alertaron a la policía, quienes rápidamente llegaron al lugar y asistieron a las víctimas. Una ambulancia del Same trasladó a uno de los hombres -Mora Negretti, quien se encontraba más grave- al Hospital Interzonal pero minutos después muere por las heridas sufridas. Por su parte, el otro hombre, de la misma edad, fue derivado al mismo centro asistencial aunque los médicos establecieron que no corría riesgo su vida.

El personal de la comisaría 9na. conjuntamente con la DDI realizaron las tareas investigativas en el lugar pudiendo identificar a los agresores y en qué departamento vivían, por lo que fueron detenidos dos menores de 13 y uno de 15 (hermanos y sobrinos del propietario), al igual que una joven de 23, identificada como Marilyn Brisa Vera González, quien sería la pareja del dueño de la vivienda. Asimismo, encontraron en el domicilio un cuchillo ensangrentado, que sería con el que apuñalaron a las víctimas.