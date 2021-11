Liberaron a Diego Gvirtz, tras pasar dos días detenido: "Si denuncian algo que es falso, hay un delito"

El productor televisivo fue liberado tras pasar dos días detenido por un extraño episodio en el que se lo vinculó al robo de un automóvil.

El conocido productor televisivo Diego Gvirtz fue liberado tras pasar dos días detenido por un extraño episodio en el que se lo vinculó al robo de un automóvil, que sería propiedad de la hermana del hotelero Alan Faena. Luego de su liberación, habló con la prensa y aseguró que quisieron hacerle un "daño personal".

La denuncia a Diego Gvirtz

La denuncia fue realizada por Claudia Leticia Faena el miércoles a la tarde. La mujer relató que cerca de las 14 le entregó la llave de su camioneta Honda WR-V al valet parking del Hotel Faena, propiedad de su hermano Alan, en Puerto Madero. Tres horas después, fue a buscar el vehículo y ya no estaba. Al preguntar qué había pasado, el empleado del estacionamiento le informó que el vehículo se lo había llevado un hombre que aseguró que tenía el permiso de la dueña para hacerlo, y le pidió al empleado a cargo la llave del rodado.

A través de las imágenes de las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que había sido Gvirtz quien se había retirado con la camioneta de Faena. El vehículo fue hallado luego a pocas cuadras, estacionado en el Hotel Four Seasons, donde el productor estaba comiendo.

La versión de Diego Gvirtz

En diálogo con Facundo Pastor por A24, el productor dio su versión de los hechos: "Yo estaba hospedado en el Hotel Faena, con un auto de alquiler, y el portero me da la llave del auto que, suponía, tenía en alquiler. Me subo al auto, voy a mi casa y después estaba yendo para el Four Seasons. Me llama Viviana Favaloro y me pregunta si le robé el auto a Claudia Faena. Viviana trabajó conmigo por 20 años, me conoce perfectamente. Claudia le pregunta a Viviana, ella me llama a mi, y yo le dije que, si era de ella, se lo llevaba al Four Seasons. Y es lo que hice, nunca robé nada".

"Si alguien denuncia algo que es falso, hay un delito. Estuve dos días preso. A mi me generan un daño claro y permanente. Son dos personas que me conocen mucho y que saben que no robo autos. Hubo mala fe porque había conocimiento de quien era yo y que lo aclaré. Evidentemente me quisieron hacer un daño personal", afirmó.

En relación a los motivos que pudieron desencadenar estos episodios, deslizó que "pasó algo que tiene que ver con lo empresarial" y que consiguió "gente que trabajaba mejor y hubo un conflicto". Por eso, sentenció: "Pienso que tiene que ver con eso".

"Yo no había pedido un auto determinado, solo pedí un auto. Con que me lleve al lugar de destino, estaba bien. De hecho no se ni siquiera el auto que dicen que me robé", reiteró.

También contó que su detención no fue en malos términos: "Me trataron muy bien acá. Conocí gente, me di cuenta del valor de la libertad. Voy a ir a la justicia y que la decida si tengo o no razón".