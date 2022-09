Habló Cositorto desde la cárcel: "Pensé en suicidarme"

El acusado de estafas está preso desde hace 150 días en diferentes penales de la Argentina.

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, acusado por presunta estafa reveló que pensó en suicidarse durante los 150 días en los que permanece detenido. Además atribuyó su detención y la de las otras 30 personas vinculadas a la causa "a la influencia de los poderosos a los que no les gustó" lo que ellos pagaban como comisión, entre otros, "algunos bancos, algunas tarjetas de crédito y financieras".

"Cuando estás 150 días preso sin recibir visitas, cuando te meten en el aislado -a mi ya me pusieron ahí cinco veces-, cuando en algunas cárceles te meten en un sótano -pasé por cinco penales- y sí en un momento pensé en suicidarme. Somos seres humanos. Por suerte mi mentalidad y mi formación me ayudaron a evitar eso, pero hay otras personas a las que no les alcanza, no soportan la presión y se matan", indicó Cositorto en declaraciones al programa "ATP" que se emite por radio online Tu.

El líder de Generación Zoe anticipó que fue citado y estará "cara a cara con la fiscal Juliana Companys" de Villa María, a cargo de la causa que afronta él y un importante grupo de personas por presunta estafa. Desde la cárcel cordobesa de Bouwer, Cositorto aseguró que afronta esta situación penal "porque no le gustó al poderoso como había crecido la empresa y, entre los que iniciaron la campaña de desprestigio que terminó así, están algunos bancos, algunas firmas de tarjetas, financieras".

"Pusieron 800 mil dólares para difamarnos en televisión. Aguantamos hasta donde pudimos, porque después vinieron las personas y retiraron todo el dinero", precisó. Además, prosiguió: "Crecimos fuertemente con nuestra propuesta, sobre todo durante la pandemia, cuando la gente buscaba alternativas y trabajo remoto. Nuestra oferta fue agresiva, disruptiva y cayó muy mal en algunas ciudades como Villa María, que es el epicentro de donde se dictan las prisiones preventivas y las definen los fiscales sin pasar por los jueces. Es algo anticonstitucional".

También se defendió de las acusaciones por posible fraude piramidal al señalar que "una empresa de esas características no ofrece ningún servicio y dura seis meses o un año".

"Nosotros llevamos cinco años y medio, el 7.5 por ciento que pagamos era muy bueno y lo dábamos en dólares porque la empresa es mundial y estábamos en 21 países. Tampoco es un disparate pagar ese interés, porque hay otras empresas en Puerto Madero que dan 12 o 13 por ciento y no se dice nada. No las voy a denunciar porque sería ridículo hacerlo", evaluó.

Por último, aseguró que van "a poner de pie nuevamente a la empresa" y detalló: "No me voy a meter en el circuito financiero, pero vamos a trabajar para que, el que invirtió y confió en nosotros, recupere y multiplique el dinero que ganó"

Cositorto está acusado de estafa, tras liderar un esquema empresarial multimillonario que ofrecía a los inversores rendimientos en dólares de hasta un 55 por ciento al mes. En ese aspecto, ofrecía la rentabilidad gracias a un algoritmo de trading que podía ganarle a los mercados más volátiles e impredecibles. Bajo esa promesa logró captar el dinero de unas 82 mil personas en toda América Latina en apenas un año, las cuales pusieron desde cifras pequeñas en dólares hasta unos 2 millones de la moneda.

Con información de Noticias Argentinas