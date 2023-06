Violencia de género: qué dice la denuncia contra Lautaro Acosta

El Destape accedió a la denuncia completa contra el futbolista de Lanús. Agresiones verbales, amenazas y violencia física y psicológica que desembocaron en una restricción perimetral.

El futbolista de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado por ejercer violencia de género contra su expareja Ludmila Isabella, quien pidió ayuda a través de las redes sociales y solicitó una "medida cautelar" urgente. Tras la acusación pública, el juez Gabriel Vitale, a cargo del Juzgado de Familia N° 10 de Lomas de Zamora, tomó la determinación de excluirlo de su hogar "por el tiempo que dure el presente proceso" e imponerle una restricción perimetral de 300 metros con prohibición de acercamiento a la denunciante. Además, deberá realizar un curso de violencia de género. Por otro lado, la denuncia fue recibida por el Club Lanús y se activó el protocolo.

Según la nueva denuncia realizada por su expareja, a la cual pudo acceder El Destape, todo comenzó a causa de un "episodio de celos" cuando la denunciante se alistaba para cenar con sus hermanas el pasado 7 de junio, cerca de las 21 hs. El futbolista, ante la situación, "comenzó a agredirla verbalmente, luego arrojó ropas varias al piso, ofuscado realizaba ademanes y amagaba a querer golpearla, no llegando al fin". Seguido de esto, comenzó a insultarla y amenazó: "Si hacés la denuncia, te voy a matar", indica el documento.

A pesar de las amenazas, la denunciante abandonó el domicilio para evitar más situaciones de violencia y se resguardó en la casa de su madre, donde se mantendrá "hasta que se solucione la problemática" informaron. Al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana, fue al domicilio para retirar sus pertenencias y se encontró con las puertas de las habitaciones y del baño cerradas bajo llave; Acosta no se encontraba en el lugar. "Agrega que en su relación, este (Acosta) le ejerció violencia física, verbal y psicológica", agregan en el texto. Cerca de las 15 hs, radicó la denuncia.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ante las consultas realizadas por quien tomó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Lomas de Zamora, Ludmila añadió que se sintió "amedrentada" por los dichos de su expareja, que lo cree capaz de cometer los hechos mencionados previamente y solicitó la intervención del juzgado de familia. Mientras que, sobre las medidas cautelares solicitadas, enumeran: restitución de sus pertenencias, exclusión del hogar, restricción perimetral, prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento. Todas ellas fueron pedidas por el juez Vitale en las últimas horas.

Según fuentes del caso, citadas por Noticias Argentinas, Acosta suma siete (7) denuncias por violencia de género desde el 2019 hasta el día de hoy. La primera de ellas, por maltrato físico y psicológico durante el embarazo del hijo de ambos, no mostró ningún avance de la Justicia. "No se tomaron medidas en ese momento y preferí seguir con mi hijo, tener paz mental y quería tranquilidad", manifestó. El futbolista ídolo de Lanús está imputado por amenazas y violencia de género, pero no fue citado a prestar declaración indagatoria. Esto último debe ser definido por el fiscal Baloira en las próximas horas.

Actualmente, además de la denuncia por violencia de género, también está siendo investigado en una causa penal por lesiones leves y amenazas. "La violencia estuvo siempre. Económica, física y psicológica. Si vos lo tratás una o dos veces, no sé si te das cuenta. Todos lo que lo conocen saben cómo es, hasta el club sabe cómo es Lautaro", sostuvo Ludmila. Además, tras contar el último episodio, detalló que perdió sus pertenencias y las de su hijo: "Mi mamá le pidió ir a buscar la ropa del nene para ir al jardín y a natación y no la dejó. 'Si tiene plata para ir a cenar, que se la compre', le contestó".

La denuncia contra Acosta

Luego de realizar la denuncia y no recibir respuesta por parte de la Justicia, Ludmila Isabella dio detalles sobre la violencia ejercida por el futbolista Acosta durante los últimos años por medio de sus redes sociales, donde pidió ayuda y justicia. "Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicólogica y económica, de lo peor que se puedan imaginar. Tengo fotos y audios para demostrarlo, le hice dos denuncias. Una en 2019 y otra hace unos días. A mí ya me cagó la vida, me la arruinó", comenzó.

En Instagram, la mujer continúa: "Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada, hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en cas, de carnicero, y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba". Y añadió: "Iba a la pieza de Beni (el hijo de ambos) y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le dé un poco de lástima. Pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación, para seguir torturándome".

Frente a la falta de acción, manifestó: "Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo, nos ha dejado en la calle. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo". Y sostuvo: "Está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido".