Una adolescente murió durante un retiro espiritual escolar en La Plata

La alumna perdió la vida en una jornada recreativa en un colegio religioso de La Plata. La Justicia investiga las causas del deceso repentino.

Una adolescente de 14 años murió durante un retiro espiritual y recreativo organizado por su escuela, ubicada en la ciudad local de La Plata. La chica sufrió un paro cardiorrespiratorio y la Justicia investiga las causas del repentino deceso, que genera conmoción en la provincia.

El hecho ocurrió el pasado sábado cerca de las 23, en un encuentro organizado por la Arquidiócesis platense con sede en el colegio San Vicente de Paul. El grupo de chicos estaba participando de un juego cuando la adolescente, identificada como Milagros Santiso, sufrió una descompensación y cayó al piso.

Rápidamente, fue trasladada de urgencia al hospital Rossi, donde no pudieron reanimarla y perdió la vida. Según el sitio 0221, la chica habría sufrido "un súbito paro cardíaco". “Paro cardiorrespiratorio no traumático”, detalló el parte médico emitido desde el hospital Rossi.

En el encuentro participaban jóvenes de distintos escuelas religiosos y estaba coordinado por "Aventura La Plata", una organización católica. Milagros tenía 14 años y era alumna de tercer año de la secundaria del colegio religioso San Juan Bautista, en La Plata.

En tanto, la Policía comenzó a investigar la muerte y citó a declarar a algunos testigos que coincidieron en que el deceso podría haber sido producto de un golpe. Intervino en el caso, la fiscal penal de La Plata, Ana María Medina.

El doloroso mensaje de la mamá

La madre de la adolescente publicó un posteo en el que la despidió y reveló la historia de dolor de la familia. “Juntas de nuevo”, fue el título de publicación de Facebook realizada por Noelia Rodríguez Aubert, junto con una foto donde se ve a Milagros junto a su hermana Josefina, también fallecida.

“Ellas se amaban, ya se estarán poniendo al día. Lo que te deben estar sacando el cuero”, escribió Marina, tía de Milagros, quien también le dedicó un mensaje: “Volá alto, mi ángel. Cada segundo a tu lado me llenaste de felicidad. Éramos dos niñas cada vez que nos juntábamos. No hay palabras con que pueda decirte cuánto te amo. Llenaste nuestras vidas con el amor más puro. Me hiciste saltar 12 horas en el Quilmes Rock, solo vos lograste eso”, escribió la mujer.

Comunicado del colegio

Tras la muerte de la joven, el colegio San Juan Bautista permaneció cerrado el lunes y ofreció una misa en su memoria. "La comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista está de luto por la muerte de Milagros Santiso, una nena de 14 años que murió como consecuencia de un paro cardíaco mientras participaba de una actividad católica", expresó la institución a través de un comunicado.

"Acompañamos a Mili a su camino al cielo y por su familia en la misa de hoy (por este lunes), a las 17, en nuestra parroquia", publicó la entidad católica en las redes sociales.

Por otra parte, el Instituto Privado de lengua inglesa "New Bristol" donde cursaba la adolescente, también expresó su dolor a través de Facebook: "Era una de esas alumnas que te permitía enseñarle más de la vida que de la materia. Directivos, docentes y compañeros acompañamos a toda su familia en este doloroso momento".