Un accidente vial a la altura de La Plata volvió a cobrarse una víctima en las rutas que conectan los distritos de la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 68 años murió en la jornada de ayer, después de volcar su auto en el cruce de las rutas 6 y 215.

El hombre viajaba junto a su esposa, desde Monte Grande a Mar del Plata. En un tramo del trayecto, el conductor se distrajo por un momento y perdió el control del auto. Falleció al instante y su mujer salió completamente ilesa. La Justicia bonaerense investiga cómo ocurrieron los hechos.

Agarró un mate mientras manejaba y perdió el control del auto

En las últimas horas se conoció la noticia del accidente fatal en la ruta 6 que dejó como saldo a una persona fallecida: Rogelio Omar Medina, de 68 años. El hombre manejaba una camioneta Renault Duster blanca y volcó tras el cruce de las rutas por causas que aún se investigan. Medina murió en el acto, por la magnitud de las lesiones sufridas.

El conductor fallecido era jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Al ocurrir en la zona de La Plata, acudieron al lugar rápidamente los Bomberos de Abasto y una ambulancia de la Unidad de Pronta Atención (UPA) más próxima. La médica de este centro de Salud fue quien constató el fallecimiento de Medina en el lugar del hecho.

Qué dijo la esposa de la víctima sobre el accidente y cómo sigue la causa

La mujer de Medina, de 65 años, pudo salir del auto volcado por sus propios medios y no registró lesiones importantes. Fue asistida en el lugar del accidente por personal de Salud y no presentó la necesidad de ser trasladada a un hospital de la zona.

Su testimonio, sin embargo, es clave para que la Justicia determine cómo se produjo el siniestro. Según su declaración, minutos antes del hecho, le había ofrecido un mate a su esposo y, cuando él intentó sostenerlo, perdió el control del vehículo. Esta habría sido la causa por la cual el rodado volcó, provocando la muerte de Medina.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 14 del Departamento Judicial La Plata, conducida por la fiscal Ana Scarpino, y fue caratulada como “Muerte por accidente”. A través de la investigación, las autoridades judiciales buscan determinar precisamente qué ocurrio en la mecánica del vehiculo para descartar otras hipótesis del siniestro.