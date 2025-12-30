Mujer degollada en La Matanza: el único sospechoso se negó a declarar

Continúa la investigación por el crimen de Karina Janet Palomino Arotinco, la mujer degollada en La Matanza. Y este martes el único sospechoso por el femicidio se negó a declarar ante el fiscal del caso Adrián Arribas. Se trata de Manuel Alberto Norry (46), quien se encuentra detenido en una comisaría del municipio bonaerense.

Norry está imputado por homicidio agravado por el vínculo y femicidio. Según autoridades judiciales, el sujeto permanecerá arrestado mientras los investigadores intentan desentrañar lo que ocurrió con Karina Palomino.

Femicidio de Karina Janet Palomino Arotinco: qué se sabe hasta el momento

El fin de semana, Karina habría salido de su casa para ir a bailar a un boliche del barrio porteño de Liniers. Al volver a su domicilio, salió a pasear con su perro, pero, de un momento a otro, fue atacada por un hombre que se presume es Manuel Alberto Norry.

La Agencia Noticias Argentinas detalló que hacía un tiempo ambos tenían una relación de amantes. Y se habrían conocido a través de una amiga de Karina que, a su vez, es cuñada del presunto asesino.

Sin embargo, no se tuvo le tuvo en cuenta de inmediato como sospechoso. Después de chequear las cámaras de seguridad de la zona en la que fue encontrada Karina, pudieron dar con la fisonomía exacta del asesino y luego con su identidad.

Además, gracias a esas imágenes se dieron cuenta que el asesino era conocido de Karina y no un individuo cualquiera, ya que el perro de la mujer seguía al atacante con cierta familiaridad.

Para los investigadores, Norry, que trabajaba en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, tomó un cuchillo de ese lugar para cometer el crimen. Los dueños del local hablaron con la policía, reconocieron al sospechoso y admitieron que se quería entregar.

Horas más tarde y, tras importante operativo, efectivos de la Policía Bonaerense lo detuvieron en Lomas del Mirador.