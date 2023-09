L-Gante habló de su paso por la cárcel: "Me ha servido este tiempo para fortalecerme"

El músico dio su primera conferencia de prensa después de tres meses preso. Contó que está "tranquilo" y que su detención fue igual a la de "cualquier preso normal".

"Estoy muy tranquilo. Agradecido con Diego Storto, mi maneger, la gente que me estuvo haciendo el aguante y tomándose con seriedad mi situación. Disfrutando, de que me ha servido mucho para gastar ese tiempo en pensar, en abrir la mente, fortalecerme", dijo en conferencia de prensa L-Gante. El cantante, de 23 años, salió de prisión el último viernes al cabo de cien días en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI), de Quilmes, en el Conurbano bonaerense.

El compositor saltó a la fama por crear el género cumbia 420, convirtiéndose así en uno de los artistas más escuchados del país. Es por esto que la noticia de su detención generó una gran sorpresa entre sus fanáticos. El pasado 6 de junio de 2023, Elián Valenzuela fue detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego, tras haber metido presuntamente a un joven a punta de pistola dentro de su vehículo a la salida de un boliche. La noticia desató una fuerte polémica. El 8 de septiembre finalmente la Justicia lo liberó y el cantante reveló por estas horas cómo pasó sus días en la cárcel.

Según contó la tarde de este miércoles, L-Gante contó que desde que salió de la cárcel trata de administrarse y organizarse “de manera más cuidadosa, pensando cada paso” y aseguró que “nunca” dejó de trabajar. De hecho, se sabe que va a sacar un nuevo disco.

También, contó cómo fue su estadía en prisión: “Hubo muchos rumores”, señaló sobre las condiciones en las que estuvo detenido. “Estaba en forma como si fuera un preso normal. Estaba ahí, con otros detenidos, cada uno con su situación”, aseguró. “Es saber que estamos todos ahí, en la misma y somos todos humanos, personas. Me llevé bien, con respeto con todos. No tuve ninguna pelea, discusión, mala conducta, nada. Sólo me tomé la tranquilidad de que llegue el momento -cuando llegue- y volver a mi casa, recuperar el tiempo perdido sólo de mi hija, que es el momento, que es chiquita. Pasan dos semanas y ya aprendió un montón de cosas nuevas”, marcó.

Ante la consulta sobre el grupo de amigos que lo iba a visitar y que estuvo diariamente esperándolo, contó que fueron ellos quienes hicieron que no le faltara nada. "Estaban todos los días preguntando a qué hora me mandaban la comida y estaban viendo qué me podía faltar ahí", dijo y se manifestó agradecido tanto a ellos como a su abogado, Diego Storto.

Cómo fue llegar a prisión

El cantante de Cumbia 420, además, relató cómo fue el primer día que estuvo detenido. "Llegas, toda la situación. Entrás a un pasillo, te meten a una celda, en la cual estaba solo y estaba vacía en el primer minuto, no había ni una cama. Llegué y dije, bueno 'estoy acá'. Lo primero que dije fue pensar: 'Voy a estar tranquilo y en soledad'", contó. E hizo alusión a que su vida cotidiana es "media alborotada" por la exposición que tiene de ser una persona reconocida. "Son pocos los tiempos que estas tranquilo y calmado, por el motivo de que siempre estamos brindados para la gente y los fanáticos y eso a veces se vuelve, te puede llegar a perdjudicar", reflexionó y dijo que le gusta "ser alcanzable".

"La pasé tranquilo, me ilusioné muchas veces pensando que iba a salir rápido -reconoció-, pero a partir del día 40 dije voy a dejar de prestarle atención a los días y a la hora. Acá Storto y Maxi (por su manager), no me dejaron morir nunca", aseguró.

Cómo sigue la causa

En tanto, este lunes, en representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos denunciantes de L-Gante, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra solicitaron que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revoque la resolución del juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro, que el pasado viernes por la noche le permitió al músico recuperar su libertad. La defensa "solicitó un cambio de calificación con excarcelación, pero el Juez de Garantías adoptó la viabilidad de oficio de dictar el cese de la medida de coerción (...) sin siquiera adentrarse a contemplar un solo riesgo procesal", sostiene el escrito presentado por los representantes del particular damnificado, al que tuvo acceso la agencia Télam.