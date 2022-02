Thelma Fardin cuestionó la falta de perspectiva de género en el fallo a favor de Juan Darthes

La actriz reconoció las trabas que buscan imponer desde la defensa de Darthés para que no haya una sentencia y repudió el accionar de la Justicia al decidir frenar el juicio. Cuáles son los pasos a seguir en la causa.

Thelma Fardín habló en la marcha organizada por Actrices Argentinas para exigir que el juicio contra Juan Darthés que fue anulado continúe su curso. En su discurso, brindado en la puerta del consulado de Brasil, la actriz afirmó que "agotará todas las instancias porque ella siempre confió en la Justica" y denunció: "Acá falta enormemente perspectiva de género. En un juicio sobre abuso sexual no pueden en el medio frenarlo en estas condiciones".

Una vez más, Fardín contó que anteriormente el juez Ali Mazloum había tratado la cuestion de la competencia federal siete meses antes del inicio del juicio y había desestimado el pedido de la defensa de Darthés.

"Sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan Darthés era tratar de todas las maneras posibles evitar que se llegue al final de este juicio y a una sentencia", reconoció Fardín y dijo que "sabían que iban a apelar en el Tribunal", pero que pensaban que no le iban a dar lugar.

La actriz denunció que al día de hoy no tiene acceso al fallo e indicó que ella no tiene participación en lo que va del juicio por ser la denunciante.

"Están apelando a agotarme, a cansarme", expresó Thelma Fardín tras la anulación del juicio contra Darthés.

También confirmó los pasos a seguir con el juicio: "Por supuesto que apelaremos en la Corte Suprema porque todo el proceso que ya se dio si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente victimizante". "Es muy probable que tenga que viajar a Brasil para poder constituir allá una querella", reconoció.

"Pensar a volver a foja cero sería un escandalo a nivel internacional", sostuvo Thelma. Además, explicó que, al no ser querellante, la Justicia de Brasil requiere que primero declare ella como testigo y no el actor, que debía hacerlo en último lugar. "A mí sola me hicieron pericias, la pericia que circuló de él era de parte”, aclaró y afirmó, en este sentido: "Darthés me sienta a mí en el banquillo de los acusados".

Durante la conferencia realizada este mediodía, Fardín destacó que "lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa". "Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en situación de desigualdad?”, planteó.

La manifestación frente al consulado brasileño se realizó en rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Brasil de volver "a fojas cero" el juicio que comenzó el 30 de noviembre de 2021.

De esta forma, el juicio contra el actor acusado de abusar sexualmente de Fardín quedó en suspenso por una cuestión de competencia territorial de la justicia de Brasil, aunque el tribunal de alzada que tomó la determinación aclaró que esto no significa el cierre de la causa o la absolución del imputado.