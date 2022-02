Es testigo como psiquiatra en el juicio contra Darthés y denuncia asimetría de poder: "Hay complicidad en la Justicia"

En una entrevista exclusiva con El Destape, Enrique Stola, médico psiquiatra especializado en abuso infantil, revela las desigualdades presentes en el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés: "Es una ley para cuidar a los machos".

En Argentina, y en gran parte del mundo, todavía prevalecen sistemas de Justicia con una mirada netamente patriarcal que son un obstáculo para el acceso de las mujeres a la garantía de sus derechos. Estos sistemas, por acción u omisión, impiden la protección integral de las víctimas y terminan funcionando como reproductores de la violencia. El juicio que encabeza la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes, por el abuso que sufrió durante una gira que realizaba Patito Feo en 2009 en Nicaragua, representa un caso paradigmático que evidencia los dos movimientos que impone al unísono la justicia: la re victimización de quien denuncia y su proceso de aislamiento; y la protección constante del acusado.

La denuncia de Thelma Fardin se hizo pública en 2018 cuando pudo contar lo vivido, gracias al apoyo que le brindó el colectivo de Actrices Argentinas y la red de contención de los movimientos de mujeres feministas. En esa oportunidad relató que fue abusada por Darthes en 2009 en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45. La Justicia nicaragüense emitió un alerta internacional para la detención del actor, quien negó los hechos, y se refugió en su país de origen, Brasil, para evitar ser detenido. Como es ciudadano brasileño puede circular y moverse libremente, pero si cruza una frontera corre el riesgo de ser detenido. Finalmente y en un caso inédito, el Ministerio Público de dicho país elevó como propia la acusación de Nicaragua y es por eso que el juicio se lleva adelante en Brasil.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021 con las declaraciones de Thelma Fardin y Calu Rivero, actriz que también lo denunció por un hecho ocurrido durante la grabación de la novela "Dulce Amor". En esa oportunidad Thelma declaró durante más de cuatro horas de manera virtual ante el juez Alí Mazloum desde la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación. “Estoy agotada, pero orgullosa por haber llegado hasta acá. Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. . Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia”, dijo al salir. Sin embargo el proceso duró solamente dos jornadas y quedó suspendido. Se reinició el 27 de enero y Anita Co logró declarar por un abuso simple que sufrió en 1999 cuando grababa junto a Darthes la novela "Gasoleros".

Enrique Stola es médico psiquiatra especializado en abuso sexual infantil y fue uno de los testigos que también brindó su declaración en el juicio contra el actor Juan Darthés. El especialista interviene en el caso ya que elaboró una evaluación psiquiátrica de Thelma que fue presentada al poder judicial en Nicaragua, luego en Argentina y también en Brasil. El documento no se trata de una pericia, no responde a un pedido judicial, pero a través del mismo se llegó a ciertas conclusiones que fueron presentadas en un escrito.

Si bien no esta en condiciones de brindar información con respecto al juicio, por la Ley de Sigilo en Brasil que prohíbe a quienes han participado hablar sobre el contenido, las preguntas o lo que se dice en el proceso, esta semana hizo una grave observación. Lo que le impactó fue ver una pantalla dividida en cuatro donde “estaban presentes el juez Ali Mazloum; el fiscal que hacía preguntas muy atinadas y profundizaba; en otro cuadrante algunos funcionarias/os que no conocía; y en el último cuadrante Juan Darthés y sus tres abogados, un equipo de dos varones y una mujer, y todo el equipo de prensa”. Al mismo tiempo en la sala de la UFEM estaba presente el abogado del acusado Fernando Burlando. “En la mitad de mi declaración me di cuenta que del equipo de Thelma no había nadie, ni en Brasil ni en la sala. Después me enteré por Martín Arias Duval, abogado de Fardin, que en un principio había sido aceptada para presenciar el juicio, pero por una presentación de la defensa de Darthes, que el juez la aceptó, ella no pudo estar”, relató el médico psiquiatra.

“La asimetría se refleja en la complicidad de la Justicia con un poderoso señor que cuenta con dinero y poder para hacer todos estos movimientos y refugiarse en Brasil, y en un juicio donde tiene todas las garantías y donde la víctima no puede estar. El acusado es un hombre mayor con fuertes recursos económicos que le permiten tener una costosa defensa en Brasil y otra en Buenos Aires con Burlando, un personaje del establishment machista y farandulero", advierte.

“Yo no dudo que si el Juez hubiese tomado los convenios internacionales que Brasil ha firmado, Thelma tendría que estar presente, pero allí no existe la ley de víctima. Y además se la obliga a estar en silencio en su casa sin saber nada, mientras Darthes trabaja con un poderoso equipo de abogados sabiendo todo lo que sucede. Esto es asimetría de poder y es lo común en el poder judicial”, explica Stola. Se desprende que la ausencia de Thelma se trató de una toma de posición de los funcionarios judiciales, que se hacen los desentendidos cuando se trata de proteger a mujeres, trans, travestis y niñxs ante la violencia machista.

En Argentina, a diferencia del país carioca, existe una Ley de víctima que da protección y muchas posibilidades a las víctimas, que, aunque no sean querellantes, las habilita a estar presentes en el juicio. Sin embargo, como indica Stola, “todo juez en Brasil tiene un punto de referencia que son los Pactos internacionales existentes en materia de Derechos de las Mujeres, Niñas y niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y los fallos de la Corte Interamericana de DDHH. Hay muchísimos lugares desde donde obtener argumentación para fundamental para lograr el equilibrio de poder entre la víctima y el supuesto victimario”.

Por otro lado Stola cuestiona la ley de sigilo que si bien en teoría es para cuidar la intimidad de quienes participan del juicio, en realidad es un mecanismo para deteriorar la integridad de las víctimas: “Si una víctima quiere participar, hacer declaraciones de lo que va ocurriendo en el juicio, debería poder hacerlo. Esta es una ley para cuidar a los machos. Nada más”. En este escenario, en modo casi acorralamiento, la víctima "con semi-plena prueba" de que el actor cometió los delitos está obligada a una actitud pasiva, por no tener poder ni dinero ni protección. “Cuando una víctima no puede hablar, sea en un juzgado o públicamente, cuando le colocan un bozal y le prohíben hablar esa persona esta siendo re victimizada, sea en Argentina o en Brasil”, insiste.

Uno de los mecanismos más comunes de revictimización en el sistema penal es la desacreditación de la denuncia y la desconfianza en el relato. En este sentido Thelma fue expuesta, en varias instancias y durante muchas horas, a declaraciones extensas y violentas donde se la obligó a narrar y repetir los abusos sufridos. ”Por la prensa hace un tiempo nos enteramos que Fardin tuvo una situación de profundo malestar luego de haber declarado que se debió a una crisis de estrés post traumática – señala Enrique - desconfiar de la palabra de las mujeres es propio de la cultura machista, pero también de la Biblia, de la escritura católica, y de los otros monoteísmos. Se sospecha que cuando una mujer denuncia violencia o incesto paterno filial es porque de alguna forma quiere perjudicar al varón”. Por eso Stola subraya que “cuando una mujer entra al poder judicial a hacer una denuncia no debe entrar ingenuamente, debe buscar profesionales con perspectiva de género, y tiene que apoyarse en otros grupos de mujeres. Sino existen altísimas posibilidades de entrar a una gran picadora de carne”.

“La justicia patriarcal clasista, racista, que garantiza la propiedad de la alta clase, y garantiza el poder y la supremacía blanca, y el sexismo, es una justicia que fue construida así. Afortunadamente se fue modificando, pero no por decisión de quienes la integran, sino por la lucha de las mujeres, los movimientos sociales y los movimientos anti racistas", sostiene. Y agrega: "A los machos de la Justicia nunca se les ocurrió estudiar perspectiva de género. Esto fue a partir de la lucha y la Ley Micaela, que los obligó a estudiar. Deberes que la Corte hasta ahora no ha cumplido”.

De cualquier manera el especialista cree que sí es posible la trasformación del poder judicial, siempre y cuando vaya en sintonía con una política educativa y cultural, y que realmente se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles escolares. “La ESI viene a romper estereotipos sociales, que actúan condicionando el psiquismo de las personas, de lxs niños, formateándolos, para que respondan a los mecanismos de dominación social. Si los grupos conservadores se oponen a la ESI es porque las personas serían más libres”.

Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo próximo, cuando declararen los testigos del acusado y el propio Darthés, quien enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de "estupro agravado", según la legislación brasileña, que corresponde a la carátula de "abuso sexual con acceso carnal".