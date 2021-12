Dignity sobre el juicio contra Juan Darthés: "Pude decirle a la cara que me abusó":

La actriz que había denunciado a Darthés años atrás por abuso sexual declaró como testigo en el juicio contra el actor por el caso de Thelma Fardín.

Calu Rivero dio su testimonio como testigo en el juicio contra Juan Darthés por la denuncia por abuso sexual realizada por Thelma Fardín. La actriz, que había denunciado a Darthés por acoso sexual, contó su caso ante la justicia de Brasil y declaró durante más de 4 horas desde el consulado argentino de Roma.

Rivero pidió que el actor estuviera presente durante su declaración y le dijo todo lo que sentía sobre lo que ocurrió durante sus jornadas de trabajo para la novela "Dulce Amor", en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés. “Fue muy liberador y poderoso para mí”, reconoció Dignity-su nuevo nombre- en diálogo con Luciana Peker para Infobae.

Durante su testimonio, la actriz afirmó que Darthés no respetó ni los guiones, ni sus límites, ni la ficción y que invadió su cuerpo y su privacidad, no respetando el "no" que ella le marcaba constantemente.

Juan Darthés, por su lado, le inició a Rivero una causa por "daños y perjuicios" en 2018 luego de que ella lo denunciara por acoso sexual. El actor continúa sosteniendo en la justicia que "es una víctima de difamación".

Pasarán 11 testigos por el juicio de Thelma contra Darthés. Entre ellos, estuvo Calu Rivero y también Anita Co, pero ella podrá declarar recién en enero debido a que se postergaron las audiencias. La mayoría de los testigos declararon desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Rivero, por cuestiones laborales se encontraba en Milán y pudo declarar en el consulado argentino en Roma.

Qué dijo Calu "Dignity" Rivero tras su declaración

Calu "Dignity" Rivero reconoció que fue su decisión que Juan Darthés estuviera presente durante su declaración. “Por decisión mía (porque el proceso brasilero prevé que las víctimas puedan elegir) Darthés estuvo presente en mi declaración y pude decirle a la cara que me abusó”, escribió Dignity, en un texto para Infobae desde Italia.

Calu "Dignity" Rivero.

“Quisieron desacreditar mi testimonio por mi compromiso con las mujeres, por ser amiga de Thelma y por tener una causa abierta con él”, relató a este mismo medio y explicó: “Si, defiendo nuestros derechos como mujeres; soy amiga de Thelma, nos hicimos amigas, lamentablemente, porque las dos fuimos abusadas por Juan Darthés; y tengo una causa abierta que él inició cuando yo hablé públicamente. Una causa por daños y perjuicios para callarme".

La declaración de Thelma Fardín

El pasado martes, durante la primera jornada del juicio por "estupro agravado", que es el delito por el que está acusado Darthés en Brasil, Fardin declaró de manera virtual ante la Justicia de Brasil durante cuatro horas, hasta las 20:30, por la denuncia de violación que realizó contra el actor en 2018.

La declaración de Thelma Fardín

"Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la justicia", dijo Fardin a la salida de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

"Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia; quiero tener confianza en la Justicia", concluyó.