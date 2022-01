Causa contra Darthés: tras dos horas de retraso, declaró Anita Co

La abogada de Anita Co se expresó ante los medios y acusó a quienes encubrieron al actor cuando realizaba dichos delitos. Darthés podría no declarar este viernes.

El pasado jueves se reanudó el proceso judicial que tiene como protagonista al actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, tras la postergación de las rondas de declaración de testigos el pasado 1° de diciembre. Las primeras exposiciones fueron del psiquiatra perito de la actriz, compañeros de la novela "Patito Feo" y testigos de identidad reservada. Este viernes, declaró la actriz Anita Co -quien también había denunciado al hombre de 57 años-.

Durante la tarde, la abogada de Coacci, Raquel Hermida Leyenda, declaró ante los medios de comunicación y recordó el caso de Calu Rivero: "Había generado antipatía en la gente, por la manera terrible en la que estaba pasando lo que estaba atravesando en la tira 'Dulce Amor'. La gente no entendía por qué ella no era más agradable en cámara". Y explicó, acusando a testigos: "Ella estaba padeciendo un delito permanente, un delito gravemente ultrajante y un delito que muchos camarógrafos y compañeros conocían y se callaron".

Según detalló la letrada, Anita Co se enfrentaba a una extensa indagatoria por lo que consideró que no se podrá tomar la declaratoria del actor Darthés y su esposa durante la jornada de este viernes. "Recién acaba de ingresar Anita. Previo a ella, declaró la psicóloga que hizo el informe psicológico de Thelma Fardin", contó cerca de las 18, luego de dos horas de retraso del horario estipulado.

Por otro lado, la representante legal explicó que si Darthés no llega a declarar esta semana será la Justicia de Brasil quien decidirá sobre una extensión en las fechas o una suspensión. Cabe recordar que el juicio había iniciado el 30 de noviembre pasado y quedó suspendido por casi dos meses a causa del receso judicial en Brasil y la feria judicial en Argentina.

"Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia", había manifestado Thelma Fardin en su momento tras abandonar la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Allí declaró por Zoom durante aproximadamente cuatro horas. Si el actor es declarado culpable, podría caberle una pena de entre seis y doce años de prisión por “violación agravada”.

Cuándo se podría definir la sentencia

Thelma Fardin denunció junto al colectivo Actrices Argentinas el 11 de diciembre de 2018 a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 y él, 45 años mientras se desarrollaba una gira de la tira "Patito Feo". Según los tiempos, la sentencia podría definirse entre febrero y marzo de este año.

El abogado de Thelma, Martín Arias Duval, explicó que "el juez tendrá que resolver cuándo las partes presentarán los alegatos y cómo, si es por escrito o de manera oral". También, afirmó que el juez del caso, Ali Mazloum, "puede dar un plazo" para dichas presentaciones y que "esto lo vamos a saber después del 28".

Asimismo, el letrado marcó que "la defensa va a dilatar todo lo que pueda" el proceso y opinó: "No creo que se resuelva este mes". Si es condenado, Darthés cumplirá la pena en Brasil y no será extraditado. Por su parte, la actriz manifestó en redes: "Gracias a que alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias".