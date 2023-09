Aumentos jubilados septiembre 2023: cuánto y cuándo cobro a partir de este mes

Tras los anuncios de Sergio Massa y la ANSES, te contamos cómo quedaron configurados los haberes jubilatorios a partir de septiembre y la fecha de cobro.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Economía anunciaron un aumento del 23,29% en los haberes de jubilados y pensionados a partir del mes de septiembre. Además de la suba en los haberes, se ha anunciado la entrega de un bono especial para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.

Este refuerzo económico se enmarca en una serie de medidas que buscan aliviar la carga económica que sufrió la población luego de la devaluación ocurrida tras las PASO 2023.

¿Cuánto se cobra por jubilación en septiembre 2023?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministro de Economía Sergio Massa han dado a conocer un aumento del 23,29% en los haberes de jubilados y pensionados. Además, se anunció la entrega de un bono especial de $37.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Este incremento se da en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria y, sumado al bono especial, llevará la jubilación mínima a un incremento anual del 147%. Sergio Massa, en un comunicado oficial, detalló que este refuerzo económico busca beneficiar a los adultos mayores durante los próximos meses. Según la información proporcionada por ANSES, los jubilados recibirán un haber mensual de $124.000 a partir de septiembre de 2023. Este aumento impactará positivamente en más de 7,4 millones de beneficiarios.

En ese sentido, además del aumento regular, se entregará un bono de $111.000 a aquellos jubilados que no superen la jubilación mínima. Este bono se dividirá en tres pagos mensuales de $37.000. No solo los jubilados y pensionados se beneficiarán de este refuerzo económico. También recibirán el bono los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Fernanda Raverta, titular de ANSES, aclaró que los $37.000 se percibirán de manera automática junto con los haberes, siguiendo el cronograma de pagos habitual.

Cuándo cobro ANSES: Cronograma de Pagos para jubilaciones de septiembre 2023

Fechas de Cobro para Ingresos Mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: lunes 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: martes 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de septiembre

Documentos terminados en 4: jueves 14 de septiembre

Fechas de Cobro para Ingresos Superiores

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: martes 26 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 27 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de septiembre

Créditos a Jubilados

Créditos a tasa fija para jubilados

ANSES también ofrecerá créditos a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los montos oscilarán entre $5.000 y $400.000, con una tasa fija del 29%. Para acceder a estos créditos, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos, como ser titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA, residir en el país, tener menos de 92 años al finalizar el crédito, presentar DNI vigente y tener un CBU de cuenta bancaria propia.