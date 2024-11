Impacto por el duro dato sobre el estado de salud de Jorge Lanata: “No retiene”

Bárbara Lanata, sobre el estado de Jorge Lanata: “Mi papá todavía no retiene información”

Bárbara Lanata reveló información sobre el estado de salud de su padre, Jorge Lanata, y se refirió a los rumores que sugieren sobre que el periodista es consciente de los conflictos públicos y legales surgidos entre ella y Elba Marcovecchio desde su internación en junio de este año. La joven afirmó que el conductor “no sabe bien cuál es su situación y todavía no retiene información”.

"Él está bien. Pasó un buen fin de semana después de la operación del botón gástrico, y en algún momento será trasladado. Mañana o pasado regresará al sanatorio Santa Catalina", detalló en primer lugar cuando fue consultada por Intrusos. Detalló que ya llevan “casi seis meses de internación” y están “muy cansadas, pero tranquilas porque está mejorando", añadió, refiriéndose a cómo ella y su hermana están gestionando la recuperación de su padre.

"Hemos vuelto a la fase de rehabilitación, lo cual es un paso importante. Es un alivio, aunque sabemos que quedan muchos meses de rehabilitación, y que todo depende de muchos factores. Es un día a día", explicó. En este marco, sostuvo que pasaron “por muchas etapas y sentimientos durante todo este tiempo” ya que se hablaron de muchas cosas, puntualmente, sobre la comunicación con su familia. Específicamente, se refirió a la interacción con Lanata: "Estuve con él el fin de semana y hablamos, obviamente. Habla normalmente; a veces está un poco desorientado y en otros momentos sabe dónde está. No entiende completamente la situación y aún no retiene información".

"Por ejemplo, le podés contar una novedad del día y puede olvidarla al rato", explicó. Y aclaró: "Es una situación normal después de tanto tiempo en el hospital". "Lo sientan un ratito, nada más. No es que esté sentado todo el día", precisó Bárbara. En ese momento, el reportero mencionó las declaraciones de Gabriel Levinas, quien comentó que durante su visita al periodista, se reían y hacían chistes, incluso sobre el conflicto entre Marcovecchio y sus hijas. "No estuve presente cuando él lo visitó. Creo que cada visita es una experiencia personal. Yo sé de lo que hablo con mi papá y cómo está cuando estoy con él".

"Nunca me mencionó el tema. Puede ser que en algún momento alguien le haya dicho algo y mi papá haya respondido: '¡Qué lío hay afuera!'. No estoy segura de cómo fue la frase exacta. Eso puede haber pasado, pero dos días después quizá ya no lo recuerde", comentó.

Bárbara confirmó a La Nación el pasado viernes que su padre fue intervenido nuevamente para colocarle un botón gástrico, un dispositivo usado para alimentar al paciente y administrarle medicación, y que posteriormente sería trasladado a Santa Catalina entre el martes y miércoles. Este martes, al ser consultada sobre el traslado, dijo: "No, no será mañana (por hoy) como se había anunciado, porque hoy (por el martes) tuvo unas pocas líneas de fiebre", explicó la productora periodística, quien en los últimos tiempos se ha encargado de comunicar a los medios sobre el estado de salud de su padre.

El estado de salud de Jorge Lanata

El conductor de Lanata sin filtro y Periodismo para todos está internado desde el 14 de junio, cuando ingresó al Hospital Italiano para un estudio de rutina. Durante el procedimiento, sufrió una complicación y fue trasladado a terapia intensiva, donde permaneció tres meses hasta su traslado a la clínica de rehabilitación Santa Catalina en el barrio porteño de San Cristóbal.

Sin embargo, Lanata regresó al Hospital Italiano en septiembre debido a una neumonía y fiebre, con recuperaciones paulatinas. Pocos días después, su condición empeoró drásticamente y tuvo que someterse a cuatro cirugías por una isquemia intestinal, en las que le removieron 70 centímetros del órgano. Recién el miércoles 16 de octubre, los médicos lograron volver a unir su intestino.