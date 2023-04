Un segundo incendio en Iron Mountain despertó nuevas dudas en la causa

El fuego comenzó durante la tarde del lunes y, a nueve años del primer incendio, las dudas sobre la causa empezaron a crecer. La hermana de Pedro Baricola, una de las víctimas de lo ocurrido en 2014, aseguró que no fue "casual".

Más de once dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas que se desataron, esta tarde, en el depósito de “Iron Mountain”, en el barrio porteño de Barracas. A nueve años del primer incendio y una semana después de que se elevara a juicio oral a 18 acusados, por el incendio del 2014, nuevas dudas e interrogantes se abren por estas horas.

Según se supo, el fuego comenzó cerca de las 14 y, con ayuda de los bomberos y el SAME, se evacuó a los vecinos del lugar ya que había peligro de derrumbe. “No deja de estremecerme las sirenas de los bomberos cuando las escucho. La sensación es horrible, porque me remite a ese fatídico 5 de febrero de 2014”, expresó Liliana Baricola, hermana de Pedro Baricola, víctima del incendio en Barracas en charla con El Destape.

“Cuando me pasaron imágenes de lo que estaba pasando, pensé que eran fragmentos del documental, pero después me di cuenta que era algo real y, realmente, es estremecedor volver a vivir algo así, por la cantidad de recuerdos que se presentan”, advirtió Baricola. La hermana de la víctima analizó el incendio y lo comparó con el de 2014 y sostuvo: “No me parece casual este incendio, a pocas semanas de haberse dictado la elevación a juicio de este caso. Todo lo que pasa en esta causa es muy raro”.

En ese sentido, repasó una serie de situaciones que vivieron las 10 familias de las víctimas, desde el incendio en 2014, y expresó: “Como familiares hemos sufrido persecución; pinchadura de teléfonos; cuando se estaba por estrenar el documental, vandalizaron el santuario de Barracas; ahora que se elevó a juicio oral la causa, hay otro incendio. Nosotros deducimos que no estamos tratando con unos loquitos sueltos, detrás de esto hay gente muy pesada y de mucho poder”.

Por otro lado, manifestó que una persona muy ligada a la investigación del incendio del 2014 no fue citada a declarar, pese a la cantidad de información y material que se podía aportar en el expediente. “Por alguna razón, que no beneficia a quienes están detrás, no llamaron a declarar a esta persona que podía aportar información importante y que ahora me asegura que este incendio tampoco fue casual”, continuó.

“Como no esperaban que esta causa llegara a juicio, seguro algo les quedó por borrar y lo que se les ocurrió fue otro incendio, como hicieron en otros países también”, agregó Liliana. El 6 de febrero de 2014 Iron Mountain debía cumplir con una inspección en su depósito de Barracas, el cual terminó con el incendio que se cobró la vida de 10 trabajadores. En ese momento, se supo que en 1997 se quemaron tres depósitos de la empresa en Nueva Jersey; otros dos en Ottawa y Londres, en 2006 y en Italia en 2011.

En tres de esos casos, se comprobó que los incendios fueron intencionales y en 2015, según las pericias de la Policía Federal, se comprobó que el incendio en Barracas, también había sido intencional.

La investigación hasta el momento

En agosto de 2014, una investigación de la Comisión Nacional de Valores y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, encontró coincidencias entre clientes de Iron Mountain y denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios. Entre los acusados hay directivos de la empresa y ex funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hoy están acusados por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

El pasado 12 de abril, la jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público la causa en la que se investiga el incendio en 2014.