Aborto Legal: el mensaje de la nena que quedó embarazada tras ser abusada

Tras la media sanción de la legalización y despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, comenzaron las exposiciones en el Senado para conseguir que una medida clave para la salud pública sea ley. Esta tarde, a través de videollamada, la doctora tucumana Cecilia Ousset expuso su posición a favor y realizó un crudo y autocrítico relato personal.

Pero más allá de sus dichos, la ginecóloga habló de un caso específico ocurrido durante principios del próximo año. En su momento asistió a una niña llamada Lucía, de 11 años, que había sido abusada sexualmente y quedó embarazada. Ante esto y a pesar de que el gobierno buscó obligarla a parir, realizó un aborto legal.

En su intervención, Ousset contó que habló con la pequeña y les traspasó el mensaje que Lucía les envió a los senadores y las senadoras de la Cámara. "Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar por lo que yo pasé. A mí a veces me dice que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen 'asesina' porque dicen que mi provincia es provida", expresó.

En la misma línea, la doctora agregó: "Deciles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras aunque seamos menores, decirles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día, bah, ¡qué día! ¡Ni un solo segundo!”. Recordemos que en su momento, le habían negado la IVE pero Ousset decidió llevarlo a cabo de todas maneras porque corría riesgo la vida de Lucía.

