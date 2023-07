Spots a medida de chat GPT y lectura de telegramas: la Inteligencia Artificial irrumpe en las urnas

Gran Bretaña, España y Argentina son algunos de los países que utilizan esta tecnología para las campañas políticas, denuncias a candidatos y el escrutinio de votos.

Desde el lanzamiento de Chat GPT la Inteligencia Artificial (IA) pasó a ser el centro de atención. De hecho, algunos especialistas plantean que la sociedad experimenta una nueva revolución de carácter tecnológico. Frente a este escenario y en pleno año electoral, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes busca responder en este artículo a una pregunta: ¿Qué rol cumple la Inteligencia Artificial en los procesos electorales?

A través de diferentes programas, la IA permite crear imágenes, videos, textos o voces mediante el procesamiento de información que está en Internet. Así, desde hace tiempo, se pudieron ver imágenes como Trump detenido, el Papa en medio de una guerra, pinturas de Van Gogh que jamás fueron realizadas por el artista o la versión humana de Los Simpson. También, la canción que acompaña a la selección femenina nacional de fútbol en el Mundial 2023 es una en la que canta Gilda creada a través de la IA.

Como se pueden ver los usos son múltiples y parece no haber límites para la creación. El plano político evidentemente no será la excepción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el candidato parlamentario del distrito Selby and Ainsty (en el norte), Andrew Gray, utilizó el programa de IA Pol.is para redactar sus propuestas. Mediante este software, el político sondeó a los habitantes al redactar algunas ideas y las personas pueden elegir (la posibilidad de participar sigue abierta) entre “estoy de acuerdo”, “en desacuerdo” o “no estoy seguro”. Además agregar sus propios comentarios.

En este marco, Gray dice ser el primer candidato de Reino Unido en utilizar la IA para recopilar las opiniones de los votantes y elaborar así sus propuestas de campaña. En su manifiesto puede leerse que se realizaron cincuenta conversaciones “AI Polis” y, al momento de escribir el manifiesto, hubo más de 7 mil votos. Asimismo, los participantes conocieron la plataforma a través de la distribución de 48 mil folletos entregados en los hogares de los electores, publicidad en las redes sociales y cobertura en la prensa local y nacional.

La IA será la base de la política de Gray en caso de ser elegido. Así lo promete: “Cuando me elija como su parlamentario, tendrá la capacidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana para decirme lo que piensa a través de nuestra plataforma de conversación. Leeré, analizaré y actuaré de acuerdo con sus puntos de vista, porque creo que la gente local sabe lo que necesita más que la élite de Westminster en los temas clave”, y agrega: “Votaré en el Parlamento de acuerdo con el consenso de la circunscripción”. En este sentido, el político propone que todos los habitantes del distrito utilicen Pol.is, algo que según él revolucionará la política de Gran Bretaña.

¿Qué mundo desea?

En el caso de España, la IA también estuvo presente este año en la contienda electoral. La coalición catalana Comú Podem recurrió a la tecnología al crear un spot que incluye imágenes autogeneradas con el sitio web Midjourney (famoso por ser el creador de las fotos de Trump detenido o el Papa trapero) que muestran cómo sería el mundo del futuro.

En él aparecen dos escenarios: por un lado, una ciudad con niños alegres, servicios a menos de 15 minutos de distancia y el uso de paneles solares; por el otro, un mundo de sequías, temperaturas elevadas, ciudades contaminadas y servicios colapsados. El spot cierra con una crítica hacia la IA y con la frase: “Las transformaciones que se necesitan no las decide una máquina, las decides tú”.

Créditos: Comú Podem

Por otra parte, en el marco de la campaña “El país donde quiero vivir”, Amnistía Internacional España lanzó un video en el que, mediante IA, los candidatos presidenciales Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal se comprometen con los derechos humanos. Hacia el final, se escucha: “Este vídeo no es real, pero nos gustaría que lo fuera”.

Argentina pone a prueba la IA

Créditos: Amnistía Internacional España

En junio, Corrientes celebró las elecciones legislativas. Previamente, Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información (Susti) del gobierno provincial, informó a la Agencia Télam que se utilizaría la IA a modo de “prueba científica” para acelerar la lectura de telegramas en el escrutinio de votos y poder dar los resultados lo más rápido posible.

“Acá el telegrama se envía al correo, el correo lo manda digitalizado, entra a los sistemas, los sistemas tienen un doble chequeo, después hay un triple chequeo de una persona que está detrás viendo los datos que se carguen y recién se vuelca a lo que es el escrutinio provisorio, que eso demora lo lógico”, declaró Ojeda a Télam. Lo que se busca es acortar procesos: “que los fiscales informáticos con los presidentes de mesa saquen una foto, la envíen por Telegram a este bot y que este bot los reciba y procese toda la información en microsegundos“.

En su momento, el funcionario advirtió que se trataba solo de una prueba que no tuvo validez ya que, para llevarlo a la realidad se debe modificar el Código Electoral de la provincia y la Junta Electoral de Corrientes tiene que aprobarlo. Sin embargo, no por eso es algo menor. Queda a la vista el interés por sumar la Inteligencia Artificial al proceso electoral.

¿Cuál es el límite?

Ya en 2018 el avance de las tecnologías generó temor al salir a la luz la denuncia por venta de datos de usuarios de Facebook para afilar la campaña electoral de Trump. Pero ahora hay más: el uso de la Inteligencia Artificial se utiliza en el plano político para generar propuestas de “consenso”, producir videos e imágenes que no existen o personas que dicen cosas que no han dicho.

Las preguntas que surgen son varias: ¿quién chequea que los porcentajes de votos que da la IA en el caso británico sean los reales? ¿No se pueden generar fake news a partir del video español? ¿Alcanza únicamente con decir que las imágenes fueron generadas con IA? ¿Qué más puede hacer la Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son sus límites? ¿Los tiene? Como toda tecnología tendrá su parte buena, pero no deja de ser algo a lo que se le debe prestar atención y estar alertas.

Bonus Track

Para continuar con la indagación acerca de los alcances de la IA y como una especie de bonus track para sus lectores y lectoras, la Agencia de Noticias Científicas le preguntó al Chat GPT si tenía la capacidad de generar un spot de campaña electoral. La respuesta tardó un segundo: “Sí, como modelo de lenguaje, puedo ayudarte a crear un spot de campaña electoral. Para hacerlo, necesito que me proporciones información clave sobre el candidato y los mensajes principales que quieres destacar en el anuncio. Además, indique qué cargo se postula el candidato y cualquier otro detalle relevante que desee incluir en el spot. Una vez que tengamos toda la información, estaré encantado de ayudarle a redactar el guion del spot. ¡Adelante!”.

La Agencia pidió un candidato presidencial de nombre “Lorenzo Gómez”, cuyas propuestas se basan en la ampliación de derechos para la República Argentina. A continuación, se presenta el guion que propuso Chat GPT (vale aclarar, una vez más, que el candidato es inexistente):

¡Por supuesto! Aquí te presento un guion para un spot de campaña electoral enfocado en la ampliación de derechos, promoviendo un mensaje positivo y esperanzador para la República Argentina.

[Escena 1]

(Imágenes de personas de todas las edades y orígenes, sonriendo y compartiendo momentos felices).

Narrador en off: (Voz cálida) “En la República Argentina, todos somos protagonistas de una gran historia: la historia de nuestros derechos.”

[Escena 2]

(Enfoque en diferentes personas realizando acciones que representen derechos, como votar, estudiar, trabajar, amar libremente).

Narrador en off: (Voz esperanzadora) “Cada día, cada instante, avanzamos juntos hacia un futuro de igualdad y libertad.”

[Escena 3]

(Imágenes de una pareja del mismo sexo caminando de la mano, una madre lactando a su bebé y una persona con discapacidad accediendo a un edificio con rampas accesibles).

Narrador en off: (Voz emocionada) “Hemos conquistado derechos para todos, sin importar nuestra orientación, identidad de género o capacidades.”

[Escena 4]

(Enfoque en jóvenes participando activamente en una manifestación por causas sociales).

Narrador en off: (Voz comprometida) “Los jóvenes son el motor del cambio, luchan por la justicia social y son escuchados en cada rincón del país.”

[Escena 5]

(Imágenes de trabajadores con uniformes diversos, representando diferentes sectores laborales).

Narrador en off: (Voz decidida) “Defendemos el derecho de cada trabajador a un salario digno y condiciones laborales justas.”

[Escena 6]

(Enfoque en una mujer liderando una reunión de negocios y otra mujer en una sala de audiencias).

Narrador en off: (Voz orgullosa) “Hemos abierto las puertas a la igualdad de género, donde el talento y la capacidad no tienen género.”

[Escena 7]

(Imágenes de niños y jóvenes estudiando en escuelas públicas y participando en actividades culturales).

Narrador en off: (Voz entusiasta) “La educación es el camino hacia un futuro brillante, y todos merecemos la oportunidad de aprender y crecer.”

[Escena 8]

(Enfoque en personas mayores disfrutando de actividades recreativas).

Narrador en off: (Voz respetuosa) “Nuestros adultos mayores, fuente de sabiduría, merecen una vejez llena de cuidado y dignidad.”

[Escena 9]

(Imágenes de comunidades indígenas, destacando su cultura y tradiciones).

Narrador en off: (Voz reflexiva) “Juntos, valoramos y protegemos nuestras raíces indígenas, construyendo un país diverso y plural.”

[Escena 10]

(El logo y el eslogan de la campaña aparecen en pantalla).

Narrador en off: (Voz final) “En esta elección, votemos por seguir ampliando derechos, por un país más inclusivo y solidario. ¡Juntos, somos una Argentina de todos y para todos!”

[Escena 11]

(Pantalla en negro con la información de contacto y redes sociales del candidato o partido).

Final del spot.

Recuerda que este guion es solo una sugerencia y puedes adaptarlo según las características específicas de la campaña. La clave es transmitir un mensaje de esperanza y compromiso con la ampliación de derechos para todos los ciudadanos. ¡Espero que te sea útil!

Spot generado con Chat GPT.