Hay tres hábitos avalados por la inteligencia artificial que podrían transformar momentos de tensión en instantes de calma y bienestar.

Vivimos en un mundo que parece acelerar sin pausa: la tecnología y las redes sociales ocupan gran parte de nuestro tiempo, generando estrés y ansiedad. Sin embargo, la Inteligencia artificial (IA) propone tres hábitos simples y efectivos para equilibrar esta vorágine y mejorar el bienestar emocional.

El primero es la respiración profunda guiada, una técnica que activa el sistema parasimpático y ayuda a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Según la IA, “inhalar lentamente por la nariz, retener el aire unos segundos y exhalar de forma controlada activa el sistema parasimpático, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial”. Esta práctica, común en disciplinas como el yoga, puede realizarse en cualquier momento del día, ya sea en el trabajo, antes de dormir o incluso en el transporte público.

Para optimizar sus efectos, la IA recomienda seguir el patrón 4-7-8: inhalar durante 4 segundos, mantener la respiración por 7 y exhalar lentamente en 8 segundos. Basta con repetirlo cuatro veces para sentir una calma inmediata. "No es tan difícil", aseguran, destacando que esta técnica es uno de los hábitos más rápidos y efectivos para calmar el sistema nervioso.

El segundo hábito es una caminata breve al aire libre. Caminar entre 5 y 10 minutos en un espacio natural o simplemente al aire libre ayuda a despejar la mente y oxigenar el cuerpo. La IA señala que no se trata de hacer ejercicio intenso, sino de moverse con conciencia, observando el entorno y respirando con tranquilidad.

Un dato clave que aporta la tecnología es que una caminata corta puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hasta un 15% en menos de diez minutos. Además, visualizar escenarios tranquilos durante la caminata potencia la sensación de relajación y bienestar.

La Inteligencia artificial propone tres costumbres simples y efectivos para equilibrar el estrés de la vida cotidiana.

Finalmente, la visualización positiva o imaginación guiada es la tercera práctica recomendada. Consiste en cerrar los ojos y recrear mentalmente un lugar pacífico, como una playa, un bosque o una habitación segura, involucrando todos los sentidos: sonidos, aromas y texturas.

La IA sugiere imaginar detalles específicos, por ejemplo, “el sonido del mar, el olor a sal y la brisa en la piel durante 5 minutos”, lo que puede inducir una relajación profunda y disminuir la rumiación mental, esa tendencia a darle vueltas a los mismos pensamientos negativos.

La importancia de los tres secretos contra el estrés

¿Por qué estos hábitos funcionan tan bien? Según la Inteligencia artificial, porque activan mecanismos fisiológicos que contrarrestan el estrés: regulan la respiración, alivian la tensión muscular y ayudan a reorientar la atención. Además, su gran ventaja es que no requieren equipamiento, dinero ni experiencia previa, por lo que cualquier persona puede incorporarlos fácilmente en su rutina diaria.