Vecinos organizados de la Matanza expresaron su dolor por el crimen del kiosquero

Fuerzas Vivas de La Matanza lamentaron la fatídica muerte y enviaron muestras de apoyo a la familia. "El camino en la lucha contra la inseguridad no puede tener pausas", remarcaron.

El kiosquero Roberto Sabo, de 45 años, fue asesinado el pasado domingo durante un asalto en su comercio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, luego de haber recibido cuatro disparos en el tórax. Algo que, lógicamente, provocó manifestaciones y movilizaciones de familiares, vecinas y vecinos. Ahora, las Fuerzas Vivas de La Matanza enviaron un comunicado a la Opinión Pública donde, en primer lugar, se solidarizaron con la familia.

En el extenso escrito, manifestaron: "Frente a un trágico hecho de inseguridad que le costó la vida a un trabajador, asesinado el domingo último en su lugar de trabajo y en total indefensión, los abajo firmantes, como lo ha hecho el resto de la comunidad matancera, queremos manifestar nuestro sincero acompañamiento al dolor de su familia y de sus amigos, nuestra solidaridad frente a tan irreparable pérdida y nuestro incondicional apoyo a su búsqueda de Justicia". Y añaden: "Es muy difícil para quienes tienen una pérdida de esta magnitud seguir adelante. Precisamente por eso, es imprescindible el acompañamiento del conjunto".

Por otro lado, remarcan que "la lucha contra la inseguridad no tiene tiempo, ni espacio, ni cantidades específicas" ya que se da de forma constante y "en todas las áreas", enfrentándose en muchas ocasiones a la "desvalorización de la vida". Más allá de esta problemática en las calles, manifiestan que "tras un retroceso de cuatro años", luego de la gestión de Mauricio Macri, La Matanza logró reconstruir su aparato de seguridad.

Sobre esto último, enumeran: "Hasta 2015 teníamos 5.300 policías, 150 zonas de patrullaje y 1.000 gendarmes. Pero a fines del 2019 por decisiones del gobierno nacional y provincial anterior, nos encontramos con 3.300 policías, 36 zonas de patrullaje y ningún gendarme". Y explican que para recuperar el estado de situación, se convocó a "expertos en seguridad, representantes de la Justicia, Fuerzas de Seguridad, el obispado de San Justo, el obispado de Laferrere, las iglesias evangélicas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Educación, el Concejo Deliberante, los foros vecinales de seguridad y a todos los sectores de la sociedad para crear el Consejo Municipal de Seguridad".

La idea fue convocar a un espacio y "dar un amplio debate e intercambio de experiencias" para así lograr "trabajar en la prevención del delito a través de la educación, la cultura y el deporte, así como la búsqueda de soluciones en materia de seguridad". Durante la pandemia también cuentan que se realizó una inversión superior a los 1.500 millones de pesos y se puso en funcionamiento un Plan Integral de Seguridad -incorporación de equipamiento, patrulleros, personal, tecnología, obras de infraestructura en comisarías y la construcción de 2 nuevas alcaidías para 700 reclusos-.

También remarcan que regresó la Gendarmería con 700 efectivos y se sumaron 1.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Especiales UTOI; se incorporaron 250 nuevos patrulleros, adquirieron 15 torres vigía y 20 puntos de seguridad. También "se están instalando 2.000 nuevas cámaras de seguridad de alta resolución y visión nocturna en los principales centros comerciales y avenidas" que controlará el Centro Operativo Municipal (24 horas), sumaron lectoras de patentes y a su vez "están instalando 40 mil luminarias led, 10 mil alarmas vecinales y cámaras de última generación con reconocimiento facial".

Sobre el cierre del comunicado, las Fuerzas Vivas de La Matanza dejando en claro que "ante una muerte ninguna explicación disminuye el dolor que todos sentimos" pero señalan: "El camino en la lucha contra la inseguridad no puede tener pausas y, lamentablemente, hubo tiempo perdido. Frente a esta pérdida que la comunidad ha sufrido, exhortamos a todos los que tienen representatividad social a pensar sólo en el bien común y no recorrer caminos que procuran utilizar una tragedia con fines políticos". Y sentenciaron: "La memoria de la víctima y el dolor de su familia no lo merecen. Nuestro más profundo pésame para sus familiares y deudos".

¿Quiénes son los firmantes?

Veteranos de Guerra de La Matanza, Federación Empresaria de La Matanza, Cámara de la Industria del Calzado, Centro de Industriales Panaderos de Matanza, Colegio de Abogados de La Matanza, Colegio de Ingenieros, Asociación de Graduados de Ciencias Económicas de La Matanza, Defensora del Pueblo, CGT de La Matanza, CTA de los Trabajadores de La Matanza, Federación de Jubilados y Pensionados de La Matanza, Federación Jubilados y Pensionados Unidos por Matanza, Movimiento Cristiano de la Matanza, Consejo Pastoral Evangélico de la Matanza, Fundación Padre Mario, Fundación Padre Agustín Elizalde, Comunidad Salesiana del Patronato Español, Nuestra Señora del Luján, Unión de Docentes de La Provincia de Buenos Aires (UDOCBA Matanza), Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA Matanza), Juventud Universitaria de La Matanza, Federación de Estudiantes Terciarios de La Matanza, Federación de Estudiantes, Secundarios de La Matanza, Club Huracán de San Justo, Club Deportivo Italiano, Club Almirante Brown, Club Social y Cultural Deportivo Laferrere, Club Social y Deportivo Liniers, Club Social y Deportivo Yupanqui, Club Portugués, Club Defensores Unidos de Tablada, Corriente Clasista y Combativa (C.C.C) - Juan Carlos Alderete, Somos Barrios de Pie- Daniel Menéndez, Red de Mujeres de La Matanza, Diversidad Transformar, Colegios privados de La Matanza, Redes de jardines de infantes comunitarios de La Matanza, Iglesias evangélicas de La Matanza, Sociedades de fomento y clubes de barrio de La Matanza, Asociaciones culturales y deportivas de La Matanza, Docentes, directores e inspectores de La Matanza; Empresarios y Cámaras de Comercio de La Matanza y Profesionales de La Matanza.

A ellos se suman el Foro Vecinal de Seguridad de Altos de Laferrere; Foro Vecinal de Seguridad de Bonzi/Tapiales; Foro Vecinal de Seguridad de Ciudad Evita; Foro Vecinal de Seguridad de Don Bosco; Foro Vecinal de Seguridad de González Catán; Foro Vecinal de Seguridad de Gregorio de Laferrere; Foro Vecinal de Seguridad de I. Casanova; Foro Vecinal de Seguridad de La Tablada; Foro Vecinal de Seguridad de Lomas del Mirador; Foro Vecinal de Seguridad de Los Pinos; Foro Vecinal de Seguridad de Ramos Mejia; Foro Vecinal de Seguridad de Rafael Castillo; Foro Vecinal de Seguridad de San Justo; Foro Vecinal de Seguridad de Villa Celina; Foro Vecinal de Seguridad de Villa Dorrego; Foro Vecinal de Seguridad de Virrey del Pino; Foro Vecinal de Seguridad de Villa Luzuriaga; Foro Vecinal de Seguridad de Villa Madero; Foro de Seguridad de La Mujer (Comisaria G de Laferrere); Foro de Seguridad de La Mujer (Comisaria San Justo); Foro de Seguridad de La Mujer (Comisaria Virrey del Pino).