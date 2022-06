El acusado de matar a su familia rompió el silencio: "Soy inocente"

Pablo Damián Grottini, señalado por la Justicia como el asesino de su madre, su hija y su hermano, habló por primera vez y se desligó de las muertes.

Pablo Damián Grottini, acusado por la Justicia del asesinato de su madre, su hija y su hermano, rompió el silencio y habló por primera vez, desligándose por completo de los homicidios. "Soy inocente", declaró en un video.

“Soy Pablo Damián Grottini, y estoy acusado por haber matado a mi familia, con lo que no tengo nada que ver. Soy inocente”, afirmó el hombre de 42 años, que es empleado de una funeraria de Villa Ramallo y es señalado como autor del triple asesinato, en un video difundido por el medio El Norte y viralizado en las redes sociales.

La declaración siguió con un fuerte alegato de defensa donde el acusado remarcó su inocencia: “La señora fiscal (Belén Baños), a partir del 22 de abril de 2022 me culpa de ser un asesino serial. Ella dijo que no tenía dudas, siendo que las cuatro pericias de mi madre salieron bien. Nadie me escucha a mí ni a mi defensor. Son todas mentiras. Soy inocente, soy inocente". Actualmente, Grottini está imputado y cumple con una prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N°3 de San Nicolás.

Cronología de la investigación

El truculento caso arrancó cuando Teresita Di Martino (61) murió en el hospital San Felipe, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes policiales, al momento de su muerte, la mujer estaba al cuidado de su hijo, Grottini. Luego del deceso, los médicos decidieron hacer una denuncia porque desconfiaron de las causas de la muerte ya que la mujer evolucionaba favorablemente y además encontraron en la habitación ampollas de drogas psicotrópicas que no pertenecerían a los lotes registrados en el centro de salud.

Previamente a la muerte, personal de enfermería contó que el hijo de la paciente internada les había dicho que había un problema con la vía intravenosa con la que le pasaban suero. La enfermera notó que estaba agujereada y que chorreaba y al día siguiente el otro cuidador del turno mañana observó lo mismo.

Luego de que la fiscal lo imputase por "homicidio agravado por el vínculo" y se iniciase una investigación toxicológica del cuerpo femenino, se está investigando si el hombre estuvo involucrado en la muerte de dos familiares que sufrieron un deceso en condiciones similares. En concreto, Pablo Damián Grottini tuvo bajo sus cuidados en internación a su hija con discapacidad de 10 años, en julio de 2021; y a su hermano, en julio de 2019.