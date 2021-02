"Tenía sangre en la boca": violento asalto a periodista de El Trece

Gastón Marote sufrió un violento robo mientras iba a Canal 13.

Gastón Marote, periodista de policiales de Nosotros a la Mañana (el Trece), fue víctima de un violento robo este miércoles en el barrio de Constitución. El periodista estaba viajando a los estudios de El Trece cuando fue interceptado por unos delincuentes que lo golpearon de un codazo y le robaron su teléfono celular.

Según contó el Pollo Álvarez, conductor de Nosotros a la Mañana, Marote sale a las 5.30 de la mañana de su casa porque vive lejos del canal. El periodista de policiales pudo comunicarse con Álvarez y le contó lo ocurrido: "En Constitución, según lo que pude hablar con él porque me llamó en la comisaría, le pegaron un codazo de manera muy violenta, él quiso salir a buscar a los delincuentes, se subieron a una moto y no los alcanzó, le robaron tan solo el celular”, sostuvo el conductor,

"Marote A las 5 habló con producción, habló con Anita y se pasó los videos; a las 5 y media salió de su casa, 6 y media fue el robo”, explicó Álvarez. Luego, leyó el mensaje que recibió por parte de Marote: "Hola Pollo, ¿cómo va? Te pido disculpas hoy no voy a poder ir, estoy en la comisaría, me robaron y estoy incomunicado. Yo estoy bien pero me dieron un codazo muy fuerte. Te pido mil disculpas, hoy no puedo estar".

Los detalles del robo

"Fue un robo con suerte por un montón de factores", dijo Gastón Marote en diálogo con Nosotros a la Mañana y contó lo ocurrido: Venía en el 50 preparando mi trabajo. Venía hablando con la productora, me pongo de costado como siempre para cuidar el celular, y siento un codazo. Me aflojé, me distraje y me arrebataron el celular".

Luego, detalló: "Fue uno solo, aunque no descarto otro más. Fue arriba del colectivo". Siguió el recorrido del delincuente y contó que "doblo en Cochabamba y lo pierdo de vista, cuando levanto la mirada lo veo yéndose en una moto". "Es un pibe joven que tomó el colectivo cerca y que trabaja en la zona, porque la moto lo estaba esperando", indicó Marote.

Al ser consultado cómo se encontraba, Gastón dijo: "Por el codazo un poco dolorido pero bien. Llego a casa y tenía sangre en la boca, puede ser porque me mordí el labio al momento del golpe, pero estoy bien. El celular no tenía un valor importante pero tenía la agenda".

Por otro lado, admitió que sintió temor porque le pasara algo más grave: "Uno siempre recomienda no resistirse pero hay que estar en el lugar", reconoció el periodista y destacó la falta de cámaras en el lugar.