Alquilar en Córdoba: advierten que desregular generó "desventajas" a los inquilinos

El referente de Inquilinos Córdoba, Maximiliano Vittar, aseguró que la derogación de la Ley de Alquileres y las desregulaciones que propuso el presidente Javier Milei provocó "condiciones muy desventajosas para los inquilinos" en la capital provincial. También remarcó que los inquilinos "no han mejorado" su situación y destinan más salario al pago del alquiler de su vivienda.

"El año pasado ha sido mu complejo. Hemos transitando una primera etapa del año con mucha inestabilidad en términos económicos. Sumado a la incertidumbre de cómo iba a asentarse este gobierno se generó que, frente al desregulación hubieran condiciones de alquiler que, se firmaron muy desventajosas para los inquilinos", dijo Vittar en declaraciones al medio local Canal 10.

En ese sentido, remarcó que "a pesar de que se está planteando una mejor oferta" de viviendas, las condiciones de contratación "no han mejorado". "No estamos destinando menos de nuestro salario en alquiler", aseguró.

Sobre un posible panorama de mejora para los inquilinos, Vitar sostuvo que "la expectativa" está en la estabilidad del dólar y la inflación para luego "poder discutir distintas condiciones", debido a que "hoy el mercado ha avanzado abruptamente sobre nuestros ingresos".

Quiénes deben pagar las tasas

En relación a este tema, que causa tantas consultas como malestar entre quienes desean alquilar, Vittar recalcó que "la mayoría de los contratos están haciendo firmar que tanto el impuesto municipal como la tasa de rentas son a cargo del inquilino”.

El dirigente de Inquilinos Córdoba recordó que con la Ley de Alquileres se establecía que el impuesto provincial estaba a cargo del propietario, mientras que la tasa municipal estaba a cargo del inquilino. "Hoy nos hacen pagar todo a nosotros", añadió.

Cuáles son los plazos más habituales

Al respecto, Vittar señaló que "no hay un plazo mínimo" ni una media de tiempo para los períodos de los inquilinos, como antes existía con los tres años de alquiler. "Por más que se ajusten por la inflación no hay contratos por tres años. Hoy no logramos torcer las condiciones que plantea el mercado inmobiliario, que genera una desventaja a quien tiene que alquilar", se quejó.

Los alquileres superaron la inflación: en 2024 aumentaron un 262%

Según datos de la Federación de Inquilinos Nacional, los precios para alquilar en Argentina crecieron un 262,8% en 2024, más del doble que la inflación, que alcanzó el 117,8%, según el Indec. "El mercado inmobiliario está de fiesta mientras los inquilinos e inquilinas de la Argentina ya no sabemos cómo seguir pagando los alquileres", indicaron desde la Federación.

El titular de la asociación de inquilinos, Gervasio Muñoz, manifestó que la desregulación formó parte esencial del programa de Milei. "La campaña en contra de la regulación del precio del alquiler era para esto. El mercado inmobiliario está de fiesta mientras los inquilinos e inquilinas de la Argentina ya no sabemos cómo seguir pagando los alquileres", sostuvo.

Una vez liberados los precios tras la derogación de la Ley de Alquileres, aumentó la oferta de las propiedades y viviendas para alquilar. En 2024, la oferta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 197,44%, según un análisis realizado por el Colegio Inmobiliario. Es decir, la oferta casi se triplicó. Del total de viviendas disponibles, el 95,96% de la oferta actual son departamentos.

La nueva regulación trajo aparejado otros aspectos: actualmente la mayoría de los contratos de alquiler para vivienda permanente se acuerdan en pesos, con actualización por IPC, mientras que las publicaciones en dólares, habían llegado a niveles cercanos al 70% en 2023.