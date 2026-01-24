Siguen activos los focos de incendio en Chubut y mantienen el alerta por falta de lluvias

Pese a que la mayoría de los focos incendiarios fueron controlados, la provincia de Chubut todavía se mantiene en alerta con focos activos en el Parque Nacional Los Alerces. La Subsecretaría de Protección Ciudadana efectuó recorridos preventivos en la zona de Marta Marchand para informar sobre la posible necesidad de auto evacuación, debido a reactivaciones en el área conocida como Solís.

Desde diciembre se mantiene vigente en toda la Patagonia argentina la amenaza de incendios forestales, fundamentalmente en la provincia de Chubut donde el fuego arrasó con más de 35.000 hectáreas hasta el momento. Las autoridades aseguraron que el avance del fuego se encuentra mayormente contenido, pero varios focos todavía permanecen activos y las condiciones climáticas previstas para los próximos días podrían reactivar las llamas en algunas zonas sensibles, incluidas áreas protegidas.

El Parque Nacional Los Alerces es uno de los principales afectados. Brigadistas y equipos de emergencia mantienen recorridos preventivos en áreas cercanas a poblaciones rurales y establecimientos turísticos, donde incluso se advirtió sobre la posible necesidad de autoevacuaciones ante eventuales rebrotes del incendio. Las columnas de humo visibles en la región son una señal clara de que el riesgo persiste.

En el departamento de Cushamen, que abarca buena parte de la zona afectada, se esperan temperaturas en ascenso, baja humedad y vientos intensos, sin pronóstico de lluvias para la semana. Este combo climático es uno de los factores más temidos por los especialistas, ya que favorece la propagación rápida del fuego y dificulta las tareas de contención.

Qué dice el último informe de Manejo del Fuego

Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el incendio está contenido pero activo. Durante la mañana de este sábado 24 de enero, las temperaturas giraron en torno a los 11 grados centígrados y los vientos eran moderados, lo que permitió avanzar con trabajos de enfriamiento y refuerzo de cortafuegos.

Sin embargo, por la tarde el panorama podría complicarse: se prevén máximas de hasta 24 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Mientras que para el domingo se espera una dinámica similar, con viento fuerte sostenido durante la tarde y la noche.

La gravedad de la situación quedó en evidencia el viernes, cuando una hostería fue rodeada por el fuego y la rápida intervención de brigadistas y bomberos evitó consecuencias mayores.

Cuáles son las zonas más afectadas y cuántos cuerpos de bomberos se movilizaron hasta ahora

Las llamas avanzaron más allá de los límites del Parque Nacional Los Alerces y arrasaron miles de hectáreas en dirección a Villa Lago Rivadavia. Están en riesgo especies nativas como cipreses y coihues, mientras que los pinares representan un peligro adicional por su alta inflamabilidad. En la región incluso se promueven tareas de remoción manual de pinos jóvenes para reducir el riesgo de propagación.

Más de 80 brigadistas trabajan actualmente en el terreno, con refuerzos previstos desde la provincia de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los recursos desplegados incluyen camionetas, autobombas, camiones cisterna, un helicóptero con helibalde, aviones anfibios y aeronaves hidrantes. En Puerto Patriada, uno de los focos más importantes, el 85% del incendio ya está contenido, aunque las autoridades advierten que las reactivaciones siguen siendo posibles.