Incendios en Chubut: esperan que con las lluvias llegue el alivio en la Patagonia

El fuego continúa avanzando en la zona cordillerana de Chubut, en medio de los brutales incendios forestales que ya afectaron a casi 15 mil hectáreas de la Patagonia. En este desesperante contexto, el pronóstico de lluvias para las próximas horas aviva una esperanza en Epuyén y en sus alrededores.

Mientras tanto, brigadistas, bomberos y autoridades de la región redoblan esfuerzos para contener la situación que sigue activa y genera preocupación.

En las últimas horas, se registró un importante descenso de la temperatura en el área afectada, rondando aproximadamente los 10°C. A pesar de esto, las ráfagas de viento de 30 kilómetros por hora mantienen en alerta a los equipos que trabajan allí.

Los operativos desplegados en la Patagonia para contener el fuego

El incendio se inició el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, ubicada en la localidad chubutense de El Hoyo. Este mismo foco permanece activo y ya consumió extensas áreas de matorral, de bosque implantado y del nativo.

Según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), la causa del incendio sigue bajo investigación aunque el fiscal a cargo señaló la presencia de intencionalidad. No se descarta que los focos iniciales hayan sido varios.

El operativo cuenta con casi 700 personas entre brigadistas, bomberos, personal de apoyo, recursos aéreos y voluntarios. Colaboran equipos enviados por otras provincias, como Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. En la jornada del martes trabajaron en sectores de difícil acceso como la Bahía Las Percas y La Condorera.

Cuándo llegan las lluvias que podrían traer alivio a la Patagonia

A través de un mensaje en las redes sociales, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, pidió un “último esfuerzo, espalda con espalda” y destacó el trabajo coordinado que se está llevando a cabo desde el inicio de los incendios en la provincia.

La peligrosidad, sin embargo, sigue siendo alta. En la jornada del martes, se volvió a activar uno de los focos cercanos al lago Epuyén tras fuertes vientos provenientes del oeste. Las altas temperaturas, que alcanzaron los 22°C, y la baja humedad complicaron la tarea de los equipos de emergencia.

Todas las miradas están puestas en el cielo, a la espera de las lluvias anunciadas, que podrían traer el alivio que la región necesita. En la tarde del miércoles, las probabilidades de que se registren lluvias intensas oscilarán entre el 70% y el 100%.

Tanto en la jornada del miércoles como en la del jueves, las probabilidades de lluvias aisladas se mantendrán presentes durante todo el día. Se espera que el tiempo acompañe la dramática situación que vive la Patagonia argentina y alivie el trabajo arduo y constante que están sosteniendo cientos de trabajadores en la zona.